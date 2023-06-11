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Проевропейская партия лидирует на выборах в Черногории

Лиза Ламбрехт
45 мин. назад

Новое движение "Европа сейчас" опережает партию экс-президента Черногории ДПС с небольшим отрывом, свидетельствуют результаты экзитполов.

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Лидер движения "Европа сейчас" Милойко Спаич
Лидер движения "Европа сейчас" Милойко СпаичФото: Europe Now

Новое политическое движение "Европа сейчас", ориентированное на проведение реформ в Черногории, лидирует на прошедших в стране досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, опубликованные в ночь на понедельник, 12 июня.

По данным Центра демократических преобразований (CDT), "Европа сейчас" набирает 26% голосов, незначительно опережая Демократическую партию социалистов (ДПС) во главе с бывшим президентом Черногории Мило Джукановичем, которую поддержали 23% избирателей. Остальные голоса распределились между многочисленными небольшими партиями. Центр мониторинга и исследований (CEMI), в свою очередь, сообщил, что по результатам экзитполов "Европа сейчас" набирает 25,6% голосов.

Движение "Европа сейчас" объявило о победе на выборах

Лидер проевропейского движения Милойко Спаич уже заявил о победе, добавив, что "очень доволен результатами" выборов и начинает предварительные переговоры с представителями всех партий, "разделяющих наши ценности". По его словам, цель переговоров - создание проевропейского правительства.

В апреле в стране прошли президентские выборы, на которых Мило Джуканович после трех десятилетий пребывания у власти проиграл бывшему министру экономики Якову Милатовичу, представителю "Европа сейчас". Движение ставит своей целью проведение экономических реформ, которые позволят приблизить страну к членству в Евросоюзе, а также выступает за сближение с Сербией.

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