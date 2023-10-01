Экзитполы: "Прогрессивная Словакия" лидирует на выборах

По данным экзитполов, либеральная проевропейская партия немного опережает партию пророссийского экс-премьера на парламентских выборах в Словакии. Однако подсчет более половины голосов показывает обратный результат.

На внеочередных парламентских выборах в Словакии, прошедших в субботу, 30 сентября, с небольшим отрывом лидирует либеральная проевропейская партия "Прогрессивная Словакия", свидетельствуют данные экзитполов. Она опережает своего главного соперника, популистскую партию "Направление - социальная демократия" (SMER-SD).

Согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков агентствами Focus и Median по заказу местных телеканалов, "Прогрессивная Словакия", возглавляемая вице-председателем Европарламента Михалом Шимечкой, набирает от 20% до 23,5% голосов. За SMER-SD пророссийского экс-премьер-министра Роберта Фицо, по этим данным, проголосовали от 19% до 22% избирателей.

Предварительные результаты подсчета голосов: побеждает партия Фицо

Тем не менее предварительные итоги выборов, опубликованные государственной избирательной комиссией после подсчета более 75 процентов бюллетеней, указывают на лидерство партии Фицо с примерно 23,5% голосов против менее 15% у "Прогрессивной Словакии". Окончательные результаты голосования должны быть объявлены утром в воскресенье, 1 сентября.

Как может выглядеть будущая коалиция

Предвыборные опросы общественного мнения показывали у основных соперников на парламентских выборах примерно равные шансы на победу. Ожидалось, что обе партии получат около 20% голосов каждая, а потому ни одна из них не сможет рассчитывать на абсолютное большинство и будет вынуждена искать себе партнеров по коалиции.

Наибольшие шансы стать таким партнером - у левоцентристской партии "Голос" бывшего премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, которая, по данным экзитполов, может выйти на третье место. Перед голосованием Пеллегрини не отдавал предпочтения ни одной из двух политических сил, хотя и отмечал, что его партия ближе к SMER-SD.

Фицо, в прошлом дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине. В связи с его возможной победой отмечалось, что нынешние выборы могут повлечь за собой резкую смену политики Братиславы и ее роли в ЕС.

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