Экзитполы: на выборах в Мексике побеждает Клаудия Шейнбаум

Экзитполы показали победу Клаудии Шейнбаум на выборах президента в Мексике. Но о своей победе заявляют и ее конкуренты.

Кандидат от правящей коалиции в Мексике Клаудия Шейнбаум одерживает уверенную победу на выборах президента страны. Об этом со ссылкой на результаты экзитполов - опросов людей на выходе из избирательных участков - пишет агентство AFP в понедельник, 3 июня.

Согласно данным опросов, кандидат от партии "Движение национального возрождения" (МОРЕНА) действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора получила 57,8 процента голосов. В то же время за главную оппонентку Шейнбаум, Сочитль Гальвес из альянса партий правого толка "Сила и сердце за Мексику", проголосовали 29,1 процента избирателей.

Третий по популярности кандидат, Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение", не заручился уровнем поддержкой, который дал бы ему шансы на возможное дальнейшее противостояние. Согласно первым данным избирательной комиссии Мексики, Шейнбаум набирает 60 процентов голосов после подсчета двух процентов бюллетеней.

Официально предварительные результаты выборов, на которых избирали не только президента, но и депутатов в нижнюю палату Конгресса, сенаторов, а также губернаторов и мэра столицы, будут объявлены позднее, Однако о победе своей кандидатки в президенты заявили как представители МОРЕНА, так и оппозиции. Последние призвали Обрадора "уважать голоса мексиканцев".

Шейнбаум обвиняют в зависимости от действующего президента

61-летняя Шейнбаум - внучка бежавших из Европы еврейских иммигрантов. В прошлом она занимала должность мэра Мехико. При этом политика нередко критикуют в связи с возможной политической зависимостью от Обрадора. Карьера Шейнбаум во многом связана с уходящего с поста президентом, и она на протяжении многих лет поддерживала своего ментора, с которым знакома еще со студенческих лет. В связи с этим критики сомневаются в самостоятельности Шейнбаум как политического игрока.

При этом во время нахождения Обрадора на посту в Мексике вырос уровень преступности и усилили деятельность наркокартели. Это отразилось даже на предвыборной борьбе - по данным "Новой газеты. Европа", за всю электоральную кампанию убиты минимум 37 кандидатов на различные должности. Последнее из таких убийств произошло накануне открытия избирательных участков - в штате Мичоака неизвестные застрелили кандидата в местные органы власти Исраэля Дегальдо.