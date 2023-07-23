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Экзитполы: На выборах в Испании побеждают консерваторы

24 мин. назад

По данным первых экзитполов, консервативная Народная партия получает до 150 из 350 мест в парламенте Испании. Социалисты набирают до 118 мест.

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Лидер Народной партии Испании Альберто Фейхоо
Лидер Народной партии Испании Альберто ФейхооФото: JUAN MEDINA/REUTERS

Первые экзитполы после закрытия всех избирательных участков на материковой части Испании показывают, что победу одерживает консервативная Народная партия Альберто Фейхоо, которая может получить до 150 мест из 350 в парламенте, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 23 июля.

Победившая Народная партия может сформировать коалицию с набирающей популярность ультраправой партией "Вокс" и в результате получить абсолютное большинство, писали СМИ. Объединятся ли две партии пока неизвестно, подчеркивает Reuters.

"Вокс", по данным экзитполов, может получить 31 место. Коалиция двух партий будет иметь большинство в парламенте. В таком случае ультраправые войдут в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко. Другие опросы показывают 145 мест у Народной партии и от 24 до 27 у "Вокс". 

Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) действующего премьер-министра Педро Санчеса экзитполы предсказывают от 112 до 118 мест в парламенте. Левые популисты из партии "Сумар", которых возглавляет действующий министр труда и социальной экономики Иоланда Диас, по данным экзитполов набирают от 27 до 31 места.

Премьер распустил парламент после результатов региональных выборов

Премьер-министр Педро Санчес в конце мая объявил, что распустит парламент и назначит досрочные всеобщие выборы. Такое решение он принял по итогу проведенных в Испании 28 мая региональных и муниципальных выборов. Тогда в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия.

"Хотя ... выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", - сказал Санчес.

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