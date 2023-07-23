Экзитполы: На выборах в Испании побеждают консерваторы

По данным первых экзитполов, консервативная Народная партия получает до 150 из 350 мест в парламенте Испании. Социалисты набирают до 118 мест.

Первые экзитполы после закрытия всех избирательных участков на материковой части Испании показывают, что победу одерживает консервативная Народная партия Альберто Фейхоо, которая может получить до 150 мест из 350 в парламенте, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 23 июля.

Победившая Народная партия может сформировать коалицию с набирающей популярность ультраправой партией "Вокс" и в результате получить абсолютное большинство, писали СМИ. Объединятся ли две партии пока неизвестно, подчеркивает Reuters.

"Вокс", по данным экзитполов, может получить 31 место. Коалиция двух партий будет иметь большинство в парламенте. В таком случае ультраправые войдут в правительство впервые после смерти диктатора Франсиско Франко. Другие опросы показывают 145 мест у Народной партии и от 24 до 27 у "Вокс".

Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) действующего премьер-министра Педро Санчеса экзитполы предсказывают от 112 до 118 мест в парламенте. Левые популисты из партии "Сумар", которых возглавляет действующий министр труда и социальной экономики Иоланда Диас, по данным экзитполов набирают от 27 до 31 места.

Премьер распустил парламент после результатов региональных выборов

Премьер-министр Педро Санчес в конце мая объявил, что распустит парламент и назначит досрочные всеобщие выборы. Такое решение он принял по итогу проведенных в Испании 28 мая региональных и муниципальных выборов. Тогда в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия.

"Хотя ... выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", - сказал Санчес.

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