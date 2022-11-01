  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Предвыборный плакат с портретом премьер-министра Дании Метте Фредериксен
Предвыборный плакат в ДанииФото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Экзитполы: На выборах в Дании лидируют социал-демократы

Анна Неверова
14 мин. назад

Ни один из блоков не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы получить большинство в парламенте. Решающее значение будет иметь позиция Умеренной партии экс-премьера Ларса Расмуссена.

https://p.dw.com/p/4IwKo

По итогам досрочных парламентских выборов в Дании во вторник, 1 ноября, согласно данным экзитполов, ни один из двух блоков не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы получить большинство в фолькетинге (однопалатном парламенте). По предварительным данным, наибольшей поддержкой избирателей заручилась Социал-демократическая партия премьера Метте Фредериксен.

В то же время ни "красный блок" левых, к которому относится в том числе и это политическое объединение, ни "синий блок", состоящий из либералов, консерваторов и правопопулистов, не получили абсолютного большинства, необходимого для формирования парламента. Как показывают экзитполы, проведенные телеканалами DR и TV2, первый альянс может рассчитывать на 85-86 мандатов в парламенте из 179-ти, второй - на 72-73. Для большинства необходимо было получить 90 мест.

В выборах участвовали 14 партий

Агентство AFP указывает, что решающее значение будет иметь позиция Умеренной партии бывшего премьер-министра Дании Ларса Расмуссена, которая не присоединилась ни к одному из блоков. Ей прогнозируют 17 мест в фолькетинге.

За места в однопалатном парламенте боролись кандидаты от 14 партий. По предварительным данным датской газеты Politiken, "красный блок" набирает 47,9 процента голосов. "Синий блок" из 7 партий получает 41,7 процента.

Премьер Дании стремится к созданию широкой коалиции

Предвыборная кампания в Дании была сосредоточена главным образом на внутренних темах, в частности - на борьбе с высокой инфляцией и ситуации вокруг резко возросших цен на энергоносители. Социал-демократ Метте Фредериксен, возглавившая в 2019 году правительство меньшинства, теперь стремится к созданию правительства, выходящего за рамки традиционных политических блоков. 

Ввиду войны в Украине, энергетического кризиса и прочих глобальных проблем она считает необходимым сотрудничество партий широкого политического спектра. В таком альянсе отказывается участвовать правоцентристский блок, состоящий из шести партий и возглавляемый лидером либерально-консервативной партии "Венстре" Якобом Эллеманном-Енсеном. С учетом предварительных результатов выборов вопрос о том, сможет ли Метте Фредериксен оставаться премьером Дании, пока остается открытым.

Смотрите также: 

Почему в Дании отменили все антиковидные ограничения

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как в Копенгагене облегчают жизнь велосипедистов на дорогах (19.07.2017)

Как в Копенгагене облегчают жизнь велосипедистов на дорогах (19.07.2017)

Добраться до работы в столице Дании порой быстрее на велосипеде, чем на машине. Как власти города способствуют развитию велодвижения?
Общество19 июля 2017 г.00:45 мин.
external

Почему Швеция стремится в НАТО

Почему Швеция стремится в НАТО

Вступление Швеции в НАТО - шаг, который долгое время считался немыслимым и на который власти в Стокгольме пошли неохотно, несмотря на сильную общественную и парламентскую поддержку.
Политика18 мая 2022 г.02:32 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенная ракетным ударом гимназия в Николаеве

251-й день войны: переселение жителей Херсонщины

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаг Польши, прикрепленный к скульптуре в Сопоте

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Права человека19 ч. назад
Киев после ракетного удара

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

Конфликты31 октября 2022 г.
Teaser Resp Nowosti Show

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Политика31 октября 2022 г.58:29 мин.
Люди в Киевском метро спасаются от ракетных ударов, 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Конфликты31 октября 2022 г.7 фото
Астана, 31 октября 2022 года. Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

Торговля31 октября 2022 г.
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика31 октября 2022 г.
На главную страницу