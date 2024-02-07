Экс-вагнеровцу позволили временно проживать в Норвегии

Андрею Медведеву не дали статус беженца, однако отправить в РФ его не могут из-за "угрозы безопасности".

Управление миграции Норвегии (UDI) отклонило запрос бывшего наемника ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева о предоставлении политического убежища, сообщает во вторник, 6 февраля, издание Dagbladet со ссылкой на его адвоката Брюнюльфа Риснеса. Тем не менее Медведеву позволят временно проживать в Норвегии из-за "угрозы безопасности", связанной с его отправкой обратно в Россию.

В Норвегии статус беженца предоставляется тем, кто подпадает под Конвенцию о статусе беженцев, а также тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другое наказание по возвращении на родину. Кроме того, Риснес напомнил, что солдаты, входящие в состав регулярных вооруженных сил стран, не несут ответственности за участие в чисто боевых действиях, однако ЧВК "Вагнер" формально не относилась к регулярным войскам. В связи с этим норвежские власти полагают, что Медведев не имеет права на защиту в качестве беженца. Адвокат собирается обжаловать отказ о предоставлении статуса беженца.

Побег Медведева в Норвегию и попытка вернуться в РФ

Андрей Медведев в январе 2023 года бежал в Норвегию и попросил там политическое убежище. По заявлению правозащитного проекта "Гулагу.нет", россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перешел на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждал, что Медведев был наемником в его военной компании. В свою очередь бизнесмен обвинил боевика в жестоком обращении с пленными и предупредил Норвегию, что тот опасен.

В Норвегии у Андрея Медведева возникали проблемы с законом: в феврале 2023 года он был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. В сентябре он был задержан во время попытки пересечь границу и попасть обратно в Россию: по словам бывшего вагнеровца, он опасается возможной экстрадиции в Украину и считает, что возвращение в РФ было бы более безопасной альтернативой.

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