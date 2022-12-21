"Экстремистов" в РБ хотят лишать гражданства: что дальше?

Власти Беларуси планируют отбирать паспорта у тех ее граждан, кто участвует в акциях протеста. Эксперты объяснили DW, что делать и куда обращаться тем белорусам, кого за это лишили гражданства.

Парламент Беларуси в декабре сразу в двух чтениях принял изменения в закон о гражданстве. Когда они вступят в силу, лишать гражданства смогут тех белорусов, которые находятся за границей и были осуждены белорусскими судами за "участие в экстремистской деятельности" или за "причинение тяжкого вреда интересам РБ". Лишить гражданства по рождению, когда никакого другого нет, - мера для современного мира непривычная. DW выяснила у экспертов, как действовать тем белорусам, кого она коснется.

А разве так можно?

Как объяснили DW в ООН, Конвенция о сокращении безгражданства от 1961 года предусматривает общий запрет на лишение гражданства, если это решение приводит к тому, что человек становится лицом без гражданства. "Международное право допускает лишь ограниченный набор обстоятельств, при которых лица могут быть лишены гражданства, если это приведет к тому, что они станут апатридами", - говорится в ответе ООН на запрос DW.

При этом в ООН подчерчивают, что осуществление права на свободу выражения мнений или политических убеждений не может служить оправданием для лишения гражданства. В организации добавили, что международное право требует соблюдение правовых процедур при лишении гражданства, в том числе права на справедливое разбирательство дела судом.

Кого может коснуться новшество?

Несмотря на нормы международного права, белорусский парламент уже в двух чтениях принял изменения в соответствующий закон. Теперь их должен одобрить Совет Республики и подписать Лукашенко.

Эксперты считают, что возможное лишение гражданства касается ограниченного круга белорусов Фото: Natalia Fedosenko/TASS/dpa/picture alliance

"Изменения касаются тех, кто находится за границей и в отношении кого вступил в законную силу приговор суда по определенному перечню статей УК (так называемых "экстремистских статей", в нарушении которых обвиняют выступающих против политики властей РБ. - Ред.)", - говорит юристка офиса Светланы Тихановской Кристина Рихтер. По ее мнению, большого числа таких дел не будет, рискует лишиться паспорта лишь ограниченный круг людей.

Такой же точки зрения придерживается и чешский адвокат, специалист в области международного правового сотрудничества Алесь Михалевич: "Я считаю, что практика не будет массовой. Это мера, которая злит, но не приносит серьезных результатов. Думаю, это будет использовано в отношении статусных фигур".

Как приготовиться?

Лишение гражданства - процесс длительный, по логике, он будет проходить так: заочный суд - возможная конфискация имущества в Беларуси - лишение гражданства. Причем последнее должен сделать своим указом лично Лукашенко.

"Как только этот процесс начнется, я бы советовал человеку обзаводиться официальным статусом в той стране, где он находится", - продолжает Алесь Михалевич. При этом адвокат подчеркивает: "Важно в тот момент находиться в стране, которая соблюдает правовые стандарты и понимает, что такое международная защита. Иначе можно столкнуться с выдворением из страны или с экстрадицией в Беларусь".

Алесь Михалевич Фото: DW/E. Daneiko

Прежде всего, считает Михалевич, в таком случае надо подавать ходатайство о предоставлении статуса беженца или получить дополнительную международную защиту. Для этого нужно обратиться в миграционные органы страны пребывания или к местным юристам - чтобы они объяснили, как оформлять этот статус, какие получить документы.

Так, например, в немецком Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев DW сообщили, что просить убежище имеет право каждый иностранец, находящийся в ФРГ. Процедура предоставления убежища предполагает индивидуальное рассмотрение каждого случая. Специалисты оценивают, какая опасность грозит заявителю при возможном возвращении на родину, и решают, должна ли быть ему предоставлена защита и какая именно.

Как подтвердить преследование в Беларуси?

Эксперты уверены, что в случае лишения гражданства это будет сделать несложно. Кристина Рихтер уточняет, что МВД или МИД РБ обязаны уведомить человека о том, что было принято решение об утрате им гражданства. "Если вы будете признаны судом экстремистом, то желательно получить судебное решение, например, через адвоката. Если появится информация об аннулировании паспорта, то она должна прийти, например, по месту вашей регистрации в Беларуси", - добавляет Алесь Михалевич.

Белорусский паспорт надо будет сдать?

Конечно, при лишении гражданства никто не сможет забрать у белоруса, который находится за границей, его паспорт. Однако Беларусь является членом Интерпола.

Демсилы разрабатывают варианты документов для белорусов. На фото - акция активистов в Берлине Фото: Jeanna Kroemer/DW

И, по словам Михалевича, если в базе недействительных документов этой организации появится паспорт белоруса, лишенного гражданства, то проблемы могут возникнуть не только при путешествиях, но и при продлении гуманитарной визы или вида на жительство в другой стране.

Какой документ может заменить "синий паспорт" (паспорт беженца)? Кристина Рихтер приводит несколько вариантов: "Либо страна, в которой находится человек, выдает ему проездной документ иностранца - такие документы есть в Польше, Литве, Латвии и во многих других странах. Либо же, при статусе беженца, можно получить женевский паспорт".

Как долго человек можно оставаться без гражданства?

Вопрос о безгражданстве рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае, объяснили в ООН. Есть лица, которые остаются без гражданства всю свою жизнь, поскольку этот статус передается из поколения в поколение. Если у человека нет никаких гражданских документов, напоминают в ООН, то ему может быть ограничен доступ к основным правам человека.

Например, люди не могут вступить в брак, их дети не могут быть приняты в школу, может быть ограничен доступ к медуслугам. Однако в странах, где существуют процедуры определения безгражданства, апатридам выдается вид на жительство, или они могут получить гражданство принимающей страны.

Карикатура Сергея Елкина, август 2021 года

А как же собственность в Беларуси?

"Для материальных вещей белорусское правительство придумало заочные суды с возможностью конфискации имущества, - говорит Алесь Михалевич. - Вопрос гражданства - это больше вопрос статуса и возможность для власти показывать, что она всесильна". Если суд не конфисковал у "экстремиста" его собственность, то квартира, дача или дом в Беларуси по-прежнему будут принадлежать лишенному гражданства лицу.

"Однако возникает проблема: как доказать, что вы являетесь именно этим человеком? Паспорт, в том числе, недействителен тогда и для заключения нотариальных сделок. А в странах ЕС, например, остается написание ФИО в документах только латинскими буквами, и тут опять начинаются вопросы", - предупреждает адвокат.

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