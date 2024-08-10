Арестованный на Кипре россиянин предстал перед судом в США

33-летний Артур Петров экстрадирован с Кипра в США, проведя почти год под арестом. Его обвиняют в крупных поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

В США проведена первоначальная явка в суд гражданина России и Германии Артура Петрова после его экстрадиции из Республики Кипр за уголовные преступления, связанные с нарушениями экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством с использованием электронных средств связи и отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США, опубликованного в пятницу, 9 августа.

"Технологии, которые Петров и его сообщники закупили в нарушение экспортного контроля в ходе сговора, имеют важное военное применение и включают различные типы электронных компонентов, которые были обнаружены в российской военной технике на поле боя в Украине, такие как российские управляемые ракеты, беспилотники и устройства радиоэлектронной борьбы и связи", - говорится в пресс-релизе министерства.

Россиянину будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет. "Судья федерального окружного суда определит приговор после рассмотрения Руководящих принципов США по назначению наказаний и других установленных законом факторов", - уточняют в американском Минюсте.

Петров был арестован почти год назад

33-летний Артур Петров был арестован 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США. По версии Минюста, Петров вместе с двумя подельниками с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое, как указано на сайте компании, поставляет продукцию оборонно-промышленным предприятиям. Чтобы скрыть, что поставки предназначаются для России, контрабандисты использовали подставные юрлица, зарегистрированные в третьих странах.

Дела о поставках в РФ в обход санкций

В декабре 2022 года федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электроники для российской оборонной промышленности в обход санкций. Россиянин Вадим Конощенок, которого американская сторона считает офицером ФСБ, дважды был остановлен на эстонско-российской границе с электронными компонентами и патронами американского производства.