  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Правосудие и законСША

Арестованный на Кипре россиянин предстал перед судом в США

Роман Сулима
10 августа 2024 г.

33-летний Артур Петров экстрадирован с Кипра в США, проведя почти год под арестом. Его обвиняют в крупных поставках микроэлектроники в Россию в обход санкций.

https://p.dw.com/p/4jJhA
Здание Минюста США в Вашингтоне
Здание Минюста США в ВашингтонеФото: picture-alliance/dpa/L. Jie

В США проведена первоначальная явка в суд гражданина России и Германии Артура Петрова после его экстрадиции из Республики Кипр за уголовные преступления, связанные с нарушениями экспортного контроля, контрабандой, мошенничеством с использованием электронных средств связи и отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе министерства юстиции США, опубликованного в пятницу, 9 августа.

"Технологии, которые Петров и его сообщники закупили в нарушение экспортного контроля в ходе сговора, имеют важное военное применение и включают различные типы электронных компонентов, которые были обнаружены в российской военной технике на поле боя в Украине, такие как российские управляемые ракеты, беспилотники и устройства радиоэлектронной борьбы и связи", - говорится в пресс-релизе министерства.

Россиянину будет предъявлено обвинение по восьми статьям, каждая из которых предполагает тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет. "Судья федерального окружного суда определит приговор после рассмотрения Руководящих принципов США по назначению наказаний и других установленных законом факторов", - уточняют в американском Минюсте.

Петров был арестован почти год назад

33-летний Артур Петров был арестован 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США. По версии Минюста, Петров вместе с двумя подельниками с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое, как указано на сайте компании, поставляет продукцию оборонно-промышленным предприятиям. Чтобы скрыть, что поставки предназначаются для России, контрабандисты использовали подставные юрлица, зарегистрированные в третьих странах.

Дела о поставках в РФ в обход санкций

В декабре 2022 года федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил пятерым гражданам России и двум гражданам США обвинения в организации контрабанды электроники для российской оборонной промышленности в обход санкций. Россиянин Вадим Конощенок, которого американская сторона считает офицером ФСБ, дважды был остановлен на эстонско-российской границе с электронными компонентами и патронами американского производства.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Логотип международной банковской системы SWIFT

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины

Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Политика31 марта 2022 г.19 фото
external

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Как Россия обходит западные санкции с помощью Грузии и других постсоветских государств (11.07.2023)

Россия является чемпионом мира по объему введенных против нее западных санкций. Однако РФ удается обходить многие штрафные меры с помощью серых схем. В них ключевую роль играют постсоветские государства, в том числе Грузия. Об этом говорит и увеличение ими импорта из западных стран. Во многих случаях они просто играют для России роль транзитеров грузов с санкционной продукцией.
Политика11 июля 2023 г.03:48 мин.
Коллаж о расследовании, посвященном обходу санкций российскими олигархами с помощью Кипра

ICIJ: Кипрские фирмы помогают российским олигархам обходить санкции

ICIJ: Кипрские фирмы помогают российским олигархам обходить санкции

Даже в условиях антивоенных санкций Запада Кипр оставался центром финансовых операций, проводимых в интересах российских миллиардеров, выяснили журналисты.
Экономика и бизнес15 ноября 2023 г.
Показать еще