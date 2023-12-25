  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Экс-телеведущий RT Красовский сообщил о своей госпитализации

Павел Мыльников
25 декабря 2023 г.

Антон Красовский утверждает, что терял сознание перед отправкой в больницу. Украинские СМИ со ссылкой на разведку пишут об отравлении бывшего телеведущего.

https://p.dw.com/p/4aZCY
Медицинский автомобиль Ford Transit на улицах Москвы
Медицинский автомобиль на улицах МосквыФото: Sofya Sandurskaya/Tass/picture alliance

Бывший директор русскоязычного вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. "Люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <…> В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал он в соцсетях вечером в воскресенье, 24 декабря. Красовский не уточнил, какой диагноз поставлен ему.

В украинской разведке говорят об отравлении

Между тем издания Kyiv Post и "Украинская правда" пишут, что журналиста отравили, и ссылаются на неназванных собеседников в украинской разведке. "Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо", - скупо комментирует ситуацию источник "Украинской правды".

Состояние Красовского "продолжает ухудшаться", а последние сообщения в сети он, вероятно, "писал уже не сам", утверждает источник Kyiv Post. Собеседники украинских изданий не пояснили, кто может стоять за предполагаемым отравлением, и какое отравляющее вещество могло быть использовано.

После этих публикаций главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Красовский ей "только что звонил". "Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не "кто-то вместо него", как обещали киевские", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Скандал из-за слов Красовского об украинских детях

В октябре 2022 года Антон Красовский оказался в центре резонансного скандала. В ходе беседы с писателем Сергеем Лукьяненко в программе "Антонимы" журналист предложил убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским и удалил запись эфира, однако выдержки из программы остались доступны в интернете.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после скандала призвал запретить RT во всем мире. Следственный комитет России не нашел состава преступления в высказываниях журналиста.

Смотрите также:

Наталья Зубаревич об экономике по итогам первого года войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Вывеска с надписью "RT Deutsch" в студии телеканала RT в Берлине (фото из архива)

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.
Политика30 сентября 2021 г.
external

Касьянов #вТРЕНДde: "Конец путинской эры начался с пригожинского мятежа"

Касьянов #вТРЕНДde: "Конец путинской эры начался с пригожинского мятежа"

Михаил Касьянов, бывший председатель правительства России, один из немногих эмигрантов, кто по-настоящему изнутри знает, как работает российская власть. #вТРЕНДde встретилась с Касьяновым в Риге, где он живет с лета 2022 года, чтобы узнать о том, что ждет Кремль после похода вагнеровцев на Москву, кто будет стоять за сменой власти в России и почему ФСБ не простит Путину 24 июня 2023 года.
Политика19 декабря 2023 г.26:51 мин.
external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.