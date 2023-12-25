Экс-телеведущий RT Красовский сообщил о своей госпитализации

Антон Красовский утверждает, что терял сознание перед отправкой в больницу. Украинские СМИ со ссылкой на разведку пишут об отравлении бывшего телеведущего.

Бывший директор русскоязычного вещания российского пропагандистского телеканала RT Антон Красовский сообщил, что попал в больницу. "Люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? <…> В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал он в соцсетях вечером в воскресенье, 24 декабря. Красовский не уточнил, какой диагноз поставлен ему.

В украинской разведке говорят об отравлении

Между тем издания Kyiv Post и "Украинская правда" пишут, что журналиста отравили, и ссылаются на неназванных собеседников в украинской разведке. "Плохой человек делал плохие вещи, и вот на Рождество ему стало плохо", - скупо комментирует ситуацию источник "Украинской правды".

Состояние Красовского "продолжает ухудшаться", а последние сообщения в сети он, вероятно, "писал уже не сам", утверждает источник Kyiv Post. Собеседники украинских изданий не пояснили, кто может стоять за предполагаемым отравлением, и какое отравляющее вещество могло быть использовано.

После этих публикаций главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Красовский ей "только что звонил". "Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не "кто-то вместо него", как обещали киевские", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Скандал из-за слов Красовского об украинских детях

В октябре 2022 года Антон Красовский оказался в центре резонансного скандала. В ходе беседы с писателем Сергеем Лукьяненко в программе "Антонимы" журналист предложил убивать украинских детей, ставших жертвами пропаганды. Телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским и удалил запись эфира, однако выдержки из программы остались доступны в интернете.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после скандала призвал запретить RT во всем мире. Следственный комитет России не нашел состава преступления в высказываниях журналиста.

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