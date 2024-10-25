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Экс-глава Пробизнесбанка Железняк покинул международный ФБК

Даниил Сотников
25 октября 2024 г.

Железняк, про которого сделал расследование блогер Максим Кац, заявил, что не позволит лжи нанести урон репутации ФБК.

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Граффити с Алексеем Навальным
Граффити с Алексеем НавальнымФото: Martial Trezzini/KEYSTONE/picture alliance

Бывший председатель правления Пробизнесбанка Александр Железняк объявил, что покидает международный Фонд борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation, ACF), в котором числился казначеем. Об этом сам Железняк написал на своей странице в Facebook в пятницу, 25 октября.

Уходу Железняка из ACF предшествовали обвинения со стороны блогера Максима Каца в том, что Железняк с партнером Сергеем Леонтьевым во главе Пробизнесбанка украли деньги вкладчиков, а сотрудники ФБК якобы оказывали им репутационную поддержку в международных судах. Команда ФБК 25 октября опубликовала подробный ответ на обвинения Каца.

Сам Железняк добавил, что расследование Каца "построено на лжи, манипуляции и подлоге". "Мое имя просто цинично смешали с грязью для того, чтобы нанести урон репутации ФБК. Я всегда стремился делать добро и помогать людям, в сложные моменты и не только. В 2021 году ФБК оказался в сложной ситуации, и я был одним из тех, кто протянул руку помощи. И сейчас мне очень грустно видеть, что моя деятельность используется, чтобы сделать меня токсичным и через меня атаковать ФБК", - написал Железняк.

Он подчеркнул, что ему "тяжело быть полезным, доставляя проблемы команде", и поэтому он "принял решение покинуть ACF, передав все дела, которые входили в зону моей ответственности".

Обвинения Каца и ответ ФБК

Максим Кац опубликовал 1 октября расследование, в котором заявил, что бывшие владельцы Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев через сеть офшоров и подставных компаний якобы вывели из банка сотни миллионов евро денег вкладчиков, а после отзыва у банка лицензии в 2015 году сбежали за границу. По версии Каца, уехав на Запад, банкиры начали заниматься "отмыванием репутации", в том числе с помощью ФБК, в котором Железняк якобы занял один из руководящих постов.

Команда ФБК после выхода расследования пообещала подробно ответить на все обвинения и 25 октября выпустила этот ответ. Изучив документы, в том числе опубликованные самим Кацем, соратники Навального заявили, что Железняк и Леонтьев не крали 470 миллионов долларов, поскольку в банковских проводках видно, что упомянутые Кацем деньги возвращались на счета в банке. Кроме того, в ФБК отвергли обвинения в "отмывании репутации", подчеркнув, что Железняк в фонде занимал пост эквивалентный должности главного бухгалтера.

По словам соратников Навального, в 2021 году, когда ФБК был признан "экстремистским" в России, им нужно было срочно создать американское юридическое лицо вместо российского, и Железняк "вызвался сделать всю административную работу сам" и помог с этим бесплатно.    

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