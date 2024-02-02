Сотрудник ЦРУ осужден на 40 лет за передачу данных Wikileaks

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США приговорен к 40 годам лишения свободы за передачу платформе Wikileaks информации о секретных хакерских программах спецслужбы. Суд в Нью-Йорке в четверг, 1 февраля, признал 35-летнего Джошуа Шульте виновным в шпионаже, хакерской деятельности, неуважении к суду, даче ложных показаний ФБР и владении детской порнографией. Как утверждают американские власти, Шульте совершил крупнейшую в истории США кражу секретных данных.

С 2012 по 2016 год мужчина был задействован в группе хакеров, работавших на ЦРУ. В это время он собирал данные об используемых спецслужбой вредоносных программах для кибершпионажа и передал их Wikileaks. В марте 2017 года она опубликовала эти документы под названием Vault 7. Благодаря этому хакеры по всему миру получили доступ к программам. Как утверждается в материалах суда, Шульте действовал из ненависти к своим бывшим коллегам.

Утечка данных обошлась в "сотни миллионов долларов"

"Шульте предал свою страну, совершив одно из самых циничных и отвратительных шпионских преступлений в истории США", - говорится в заявлении прокуратуры. Кража и публикация программ "немедленно и серьезно подорвали" способность ЦРУ собирать разведданные о противниках США. Сотрудники и программы ЦРУ оказались под угрозой, а утечка данных обошлась секретной службе в "сотни миллионов долларов".

Первоначально Шульте в 2017 году было предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. Обвинения в краже и передаче информации о национальной безопасности США были добавлены позже. В 2020 году он был признан виновным в даче ложных показаний и неуважении к суду, а в 2022 году - по обвинению в шпионаже и хакерстве. В 2023 году его признали виновным в хранении детской порнографии. Теперь был оглашен приговор.

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