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Юлия Вишневецкая в бытность корреспондентом DW
Юлия Вишневецкая в бытность корреспондентом DWФото: DW/Y. Wyschnewezkaya
ПолитикаРоссия

Экс-сотрудница DW Вишневецкая вышла на свободу после ареста

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Юлия Вишневецкая была арестована в Дагестане на пять суток. Ее обвинили в участии в несогласованном митинге против мобилизации в России.

https://www.dw.com/ru/ekssotrudnica-dw-ulia-visneveckaa-vysla-na-svobodu-posle-aresta/a-63311906

Бывшая сотрудница медиакомпании DW, а ныне внештатный корреспондент "Радио Свобода" Юлия Вишневецкая вышла на свободу после административного ареста, назначенного ей судом в Дагестане. Журналистка была освобождена накануне и уже вернулась в Москву, сообщило "Радио Свобода" в воскресенье, 2 октября.

Юлия Вишневецкая была задержана 26 сентября в административном центре Дагестана Махачкале. Суд арестовал ее на пять суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации в России. Для отбытия наказания журналистка была доставлена в селение Карабудахкент. Власти первоначально отрицали это, что вызвало опасения о безопасности Вишневецкой. Впоследствии информация о местонахождении журналистки в Карабудахкенте подтвердилась.

26 сентября несколько сот человек вышли на акцию протеста в Махачкале против мобилизации на войну против Украины. По данным ресурса "Кавказ.Реалии", в этот день было задержано 110 человек. Вишневецкая и другие журналисты, присутствовавшие на акции, были доставлены в полицию, у многих из них отобрали телефоны, долгое время к репортерам не допускали адвокатов.

Вишневецкая отвергла обвинения

На судебном заседании Вишневецкая заявила, что по заданию редакции она присутствовала на митинге в Махачкале, чтобы выяснить мнение граждан относительно мобилизации. Суд, однако, счел ее участником протестной акции.

Задержание журналистки осудил президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории", - заявил он, подчеркнув, что журналистка должна быть незамедлительно освобождена.

Юлия Вишневецкая ранее работала корреспонденткой DW в Москве. В настоящее время она сотрудничает в качестве внештатного корреспондента с "Радио Свобода". Вишневецкая - автор документального проекта "Радио Свобода" под названием "Признаки жизни".

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