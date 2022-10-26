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ПолитикаРоссия

Экс-оператора штаба Навального осудили на 2,5 года

Анна Мельникова
34 мин. назад

Суд назначил бывшему оператору штаба Навального в Архангельске Руслану Ахметшину 2,5 года колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма.

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Бывшего оператора штаба Навального в Архангельске, фотографа Руслана Ахметшина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. Областной суд признал его виновным по статье о реабилитации нацизма из-за постов в соцсетях. Об этом из зала суда в среду, 26 октября, сообщил корреспондент Sota, информация в карточке дела еще не обновлена.

Дело рассматривал судья Сергей Постанорченко. Помимо лишения свободы он назначил Ахметшину запрет на администрирование сайтов на три года, а также обязал осужденного выплатить 181 тысячу рублей за экспертизы и работу адвоката по назначению. Изъятый на обыске ноутбук Ахметшину вернут, а мобильный телефон перейдет в собственность государства. 

Во время следствия Руслан Ахметшин сначала находился под запретом определенных действий, но 9 мая его задержали при попытке вылететь в Ереван. После этого суд отправил мужчину под стражу. Срок, который он провел в СИЗО, засчитывается из расчета день за два в колонии-поселении.

Реабилитацию нацизма суд усмотрел в комментариях во "ВКонтакте" про празднование 9 Мая в России, которое Ахметшин назвал "пошлым карнавалом", "вакханалией по всей стране" и "каким-то маскарадом во главе с хайпующими чинушами". В деле фигурирует также репост публикации Виктора Шендеровича и еще один комментарий - о том, что СССР и гитлеровская Германия "два года были союзниками и развязали Вторую мировую вместе".

Прокурор запрашивал Руслану Ахметшину три года колонии-поселения. По мнению обвинителя, бывший соратник Навального проявил "неуважение к памятной дате", публиковал "заведомо ложные сведения о Нюрнбергском процессе" и "заведомо ложное утверждение о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны". Ахметшин настаивает, что лишь хотел высказать свое мнение. Он намерен обжаловать приговор.
 

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