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Рауль и Рауф Арашуковы в суде
Рауль и Рауф Арашуковы в судеФото: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Экс-сенатор Арашуков и его отец осуждены пожизненно

Евгений Жуков
1 ч. назад

Присяжные признали Рауфа и Рауля Арашуковых виновными в убийствах и организации преступного сообщества. Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению.

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Бывший член Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, экс- советник "Газпром межрегион газ" Рауль Арашуков осуждены Мосгорсудом на пожизненное заключение по делу об организации двух убийств. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщила пресс-служба московских судов.

Присяжные признали подсудимых виновными в организации убийств, создании преступного сообщества и хищении газа.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года в ходе заседания Совета Федерации и помещен в СИЗО. Он обвинялся в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. В мае 2019 года Рауф Арашуков был лишен статуса сенатора Совета Федерации - формально за то, что не подал вовремя декларацию о доходах. Согласно обвинению, Арашуков по поручению отца организовал убийства зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, поскольку те якобы могли помешать функционированию деятельности преступного сообщества, организованного Арашуковым-старшим.

Рауфа и Рауля Арашуковых обвиняли также в хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более чем на 30 млрд рублей. Уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества были возбуждены также в отношении двоюродного брата сенатора - Руслана Арашукова, возглавлявшего дочернее предприятие "Газпрома".

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