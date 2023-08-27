Трамп заработал миллионы на сувенирах со своим тюремным фото

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пожертвовали более 7 млн долларов на его избирательную кампанию, чтобы получить в подарок футболку с тюремным фото политика.

Бывший президент США Дональд Трамп успешно использует в маркетинговых целях свое фото, сделанное для полицейской картотеки в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия в рамках дела о возможной попытке изменить ход президентских выборов 2020 года. Как сообщается в воскресенье, 27 августа, на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD, с вечера 24 августа фонду, собирающему пожертвования на новую президентскую кампанию республиканца, удалось выручить 7,1 млн долларов (6,6 млн евро) на продвижении футболок, наклеек, бокалов и другой сувенирной продукции с этим фото экс-главы Белого дома.

На сайте фонда любой желающий, готовый пожертвовать как минимум 47 долларов на избирательную кампанию Трампа, по итогам которой он мог бы стать 47-м по счету президентом США, получал в подарок футболку с тюремным фото (магшотом) бывшего главы государства.

Поддержка Трампа среди республиканцев

По данным официального представителя Трампа Стивена Чуна, за один только день 25 августа за счет продажи этих товаров были собраны пожертвования на рекордную сумму в 4,18 млн долларов (3,87 млн евро). Подпись под фото Трампа из тюрьмы стала лозунгом его нынешней избирательной кампании: "Никогда не сдавайся!" Снимок был также опубликован в созданной на средства Трампа соцсети Truth Social с пометкой: "Вмешательство в выборы".

По результатам одного из недавних опросов, около 62 процентов сторонников республиканцев поддерживают идею выдвижения Дональда Трампа кандидатом в президенты от своей партии. Кроме того, во время теледебатов в середине августа шесть из восьми претендентов на роль республиканского кандидата на грядущих выборах президента Соединенных Штатов подняли руку, когда был задан вопрос, кто из них готов поддержать Трампа в случае вынесения ему обвинительного приговора.

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