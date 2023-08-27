  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Трамп заработал миллионы на сувенирах со своим тюремным фото

Александра Иванова
27 августа 2023 г.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа пожертвовали более 7 млн долларов на его избирательную кампанию, чтобы получить в подарок футболку с тюремным фото политика.

https://p.dw.com/p/4Vcjn
Сувениры с фото экс-президента США Дональда Трампа из тюрьмы
Сувениры с фото Дональда Трампа из тюрьмыФото: Mario Anzuoni/REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп успешно использует в маркетинговых целях свое фото, сделанное для полицейской картотеки в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия в рамках дела о возможной попытке изменить ход президентских выборов 2020 года. Как сообщается в воскресенье, 27 августа, на сайте новостной передачи Tagesschau немецкого общественно-правового телеканала ARD, с вечера 24 августа фонду, собирающему пожертвования на новую президентскую кампанию республиканца, удалось выручить 7,1 млн долларов (6,6 млн евро) на продвижении футболок, наклеек, бокалов и другой сувенирной продукции с этим фото экс-главы Белого дома.

На сайте фонда любой желающий, готовый пожертвовать как минимум 47 долларов на избирательную кампанию Трампа, по итогам которой он мог бы стать 47-м по счету президентом США, получал в подарок футболку с тюремным фото (магшотом) бывшего главы государства.

Поддержка Трампа среди республиканцев

По данным официального представителя Трампа Стивена Чуна, за один только день 25 августа за счет продажи этих товаров были собраны пожертвования на рекордную сумму в 4,18 млн долларов (3,87 млн евро). Подпись под фото Трампа из тюрьмы стала лозунгом его нынешней избирательной кампании: "Никогда не сдавайся!" Снимок был также опубликован в созданной на средства Трампа соцсети Truth Social с пометкой: "Вмешательство в выборы".

По результатам одного из недавних опросов, около 62 процентов сторонников республиканцев поддерживают идею выдвижения Дональда Трампа кандидатом в президенты от своей партии. Кроме того, во время теледебатов в середине августа шесть из восьми претендентов на роль республиканского кандидата на грядущих выборах президента Соединенных Штатов подняли руку, когда был задан вопрос, кто из них готов поддержать Трампа в случае вынесения ему обвинительного приговора.

Смотрите также:

Почему растет рейтинг Трампа - вопреки всему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом он был профессором права Гарвардского университета. Дершовиц считает также, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает вопрос внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Американский публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для зверской войны против Украины. Сравнения с войной в Ираке он считает необоснованными. При этом бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего опасается последствий возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Трамп - не друг Украины", - уверен Фрам. По его мнению, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине.
Политика16 августа 2022 г.26:00 мин.

Сообщение о продаже сувениров с фото Доанльда Трампа на сайте передачи Tagesschau

Wieder geht Trump als Gewinner vom Platz
www.tagesschau.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На месте крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту

СКР подтвердил гибель Евгения Пригожина

Катастрофы27 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рига, центр города

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

"Это мой дом". Латвия отсрочит высылку 6000 россиян

Политика27 августа 2023 г.
Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Украинский военнослужащий на танке в Донецкой области

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Война, день 548-й: Украина усиливает контрнаступление на юге

Конфликты25 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
На главную страницу