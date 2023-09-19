Трамп отрицает небрежное обращение с секретными документами

По данным ABC News, бывшая помощница Трампа уведомила следователей, что неоднократно получала поручения от экс-президента США на документах из Белого дома с грифом секретности.

Бывший президент США Дональд Трамп отверг обвинения в небрежном обращении с секретными документами, о котором, по данным СМИ, одна из его бывших помощниц рассказала федеральным следователям.

Как сообщил в понедельник, 18 сентября, телеканал ABC News со ссылкой на источники, Молли Майкл, бывшая помощница Трампа, уведомила следователей, что экс-глава государства неоднократно писал для нее списки дел на обратной стороне документов из Белого дома, которые были помечены как секретные. Эти документы использовались для информирования Трампа в период его президентства о телефонных разговорах с иностранными лидерами и других международных вопросах.

По данным ABC News, Майкл стала помощницей Трампа в Белом доме в 2018 году и продолжала работать на него, когда он покинул свой пост. Она подала в отставку в 2022 году после предполагаемого отказа Трампа выполнять федеральные запросы о возврате всех секретных материалов, которые он вывез из Белого дома и хранил в своем поместье Мар-а-Лаго.

Представитель Трампа назвал информацию ABC News "незаконной утечкой" и отверг какие-либо правонарушения, пишет агентство Reuters.

Четыре уголовных дела в отношении Трампа

В деле о засекреченных документах, обнаруженных в резиденции Дональда Трампа в августе 2022-го, федеральный суд США в июне выдвинул против бывшего президента страны обвинения по 37 пунктам. Помимо несанкционированного хранения секретных документов, Трампу инкриминируют заговор с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году. Экс-президент не признал себя виновным.

В общей сложности в отношении Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено 91 обвинение. Помимо дела о незаконном обращении с секретными документами, на Трампа заведены дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Политик 24 августа был временно арестован и помещен в тюрьму округа Фултон штата Джорджия по делу о вмешательстве в выборы, но через 20 минут покинул пенитенциарное учреждение в связи с внесением залога в 200 тысяч долларов (около 185 тысяч евро).

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты страны.

Смотрите также: