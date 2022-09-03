Экс-президент Кыргызстана Отунбаева возглавит миссию ООН

Бывшая президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена главой Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Отунбаева станет преемницей нынешней руководительницы UNAMA канадки Деборы Лайонс, сообщила канцелярия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в пятницу, 2 сентября.
С 2010 по 2011 годы Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана после того, как глава государства Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Она также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении ряда лет являлась депутатом парламента страны. В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов.
В Афганистане более года тому назад к власти на фоне отвода западных войск вернулось исламское радикальное движение "Талибан". С тех пор в стране массово нарушаются права человека, особенно права женщин и девочек. В Афганистане также свирепствует глубокий гуманитарный и экономический кризис. Правительство талибов до сих пор официально не признано ни одним из государств.
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