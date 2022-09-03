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Роза Отунбаева, бывшая президент Кыргызстана Роза Отунбаева, со 2 сентября 2022 года - глава Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA)
Роза ОтунбаеваФото: Igor Koalenko/dpa/picture alliance
ПолитикаКыргызстан

Экс-президент Кыргызстана Отунбаева возглавит миссию ООН

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Роза Отунбаева, неоднократно возглавлявшая МИД, будет руководить Миссией ООН по содействию Афганистану. В настоящее время она работает в консультативном органе ООН по предотвращению конфликтов.

https://www.dw.com/ru/eksprezident-kyrgyzstana-otunbaeva-vozglavit-missiu-oon-po-afganistanu/a-63009023

Бывшая президент Кыргызстана Роза Отунбаева назначена главой Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA). Отунбаева станет преемницей нынешней руководительницы UNAMA канадки Деборы Лайонс, сообщила канцелярия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в пятницу, 2 сентября.

С 2010 по 2011 годы Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана после того, как глава государства Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Она также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении ряда лет являлась депутатом парламента страны. В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов.

В Афганистане более года тому назад к власти на фоне отвода западных войск вернулось исламское радикальное движение "Талибан". С тех пор в стране массово нарушаются права человека, особенно права женщин и девочек. В Афганистане также свирепствует глубокий гуманитарный и экономический кризис. Правительство талибов до сих пор официально не признано ни одним из государств.

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