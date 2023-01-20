  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Нурсултан Назарбаев
Фото: Turar Kazangapov/Tass/IMAGO
ПолитикаКазахстан

Экс-глава Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Сергей Ромашенко
53 мин. назад

Нурсултан Назарбаев находится в одной из больниц Астаны. Его пресс-секретарь сообщил, что экс-президенту сделали операцию на сердце и что она прошла успешно.

https://p.dw.com/p/4MTzh

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили в пятницу, 20 декабря, бывший глава телеканала "Хабар" Александр Аксютиц и агентство РИА "Новости" со ссылкой на информированные источники. По словам Аксютица, 82-летний Назарбаев был доставлен в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования.

В свою очередь российское агентство уточнило, что первый президент Казахстана находится в национальном научном кардиохирургическом центре. После сообщений СМИ госпитализацию Назарбаева подтвердил и представитель казахстанского экс-президента Айдос Укибай. "Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал Укибай в своем микроблоге в Twitter.

Первый президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана. Он занимал пост главы государства с 1991 по 2019 годы. До этого Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.

Уйдя с президентской должности, Назарбаев сохранил значительное влияние в Казахстане, но после волны массовых протестов в январе прошлого года был лишен поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии "Нур Отан". Кроме того, Назарбаева лишили титула елбасы - "лидера нации" - и звания почетного сенатора.

По итогам проведенного в Казахстане референдума о внесении поправок в Конституцию Нурсултан Назарбаев и члены его семьи лишились также целого ряда привилегий.

Смотрите также:

"Кровавый январь" в Казахстане: год спустя

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

Триумф Токаева при низкой явке: наступит ли "казахский Горбачёв" на грабли Назарбаева? DW Новости (21.11.2022)

На досрочных выборах в Казахстане, почти год спустя после массовых беспорядков, убедительную победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Новым в нынешнем голосовании было избрание главы государства впервые сразу на 7 лет, но без права на переизбрание. Что критикуют западные эксперты на состоявшихся досрочных выборах? И какой будет внешняя политика Астаны?
21 ноября 2022 г.30:59 мин.
external

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине

Экс-премьер Казахстана Кажегельдин о Путине, Токаеве, клане Назарбаева, санкциях и войне в Украине

Украина воюет сейчас и за независимость Казахстана, уверен экс-премьер Акежан Кажегельдин. Угрозу дестабилизации северного Казахстана политик считает маловероятной, хотя не исключает такой сценарий. Кажегельдин допускает, что ограничения поставок нефти могут быть связаны с жесткой позицией Токаева. В то же время экс-премьер не считает целесообразным присоединение к санкциям против РФ.
Политика17 июля 2022 г.24:39 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкие танки Leopard 1

В Рамштайне решают вопрос о поставках Киеву танков Leopard 2

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес9 ч. назад
external

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Волков о международной кампании по освобождению Навального

Политика17 ч. назад10:41 мин.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Евротрибунал для Путина. DW Новости Шоу

Политика20 ч. назад60:45 мин.
Украинский расследователь документирует признаки возможного военного преступления в Херсоне, декабрь 2022 года

Правозащитница: Россия остановится тогда, когда ее остановят

Правозащитница: Россия остановится тогда, когда ее остановят

Конфликты22 ч. назад
Разрушенные дома в Бахмуте, январь 2023 года

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Военные будни жителей Бахмута. Репортаж DW

Конфликты23 ч. назад
Карикатура - строгая женщина говорит, уезжающему от нее поросенку Петру (популярный мем, символизирующий желание эмигрировать из России): "Отдай трактор, свинья".

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Изъятие имущества уехавших из РФ, или Кошмар поросенка Петра

Политика24 ч. назад
На главную страницу