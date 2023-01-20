Экс-глава Казахстана Назарбаев перенес операцию на сердце

Нурсултан Назарбаев находится в одной из больниц Астаны. Его пресс-секретарь сообщил, что экс-президенту сделали операцию на сердце и что она прошла успешно.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован, сообщили в пятницу, 20 декабря, бывший глава телеканала "Хабар" Александр Аксютиц и агентство РИА "Новости" со ссылкой на информированные источники. По словам Аксютица, 82-летний Назарбаев был доставлен в одну из клиник Астаны для кардиологического обследования.

В свою очередь российское агентство уточнило, что первый президент Казахстана находится в национальном научном кардиохирургическом центре. После сообщений СМИ госпитализацию Назарбаева подтвердил и представитель казахстанского экс-президента Айдос Укибай. "Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал Укибай в своем микроблоге в Twitter.

Первый президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев был первым президентом независимого Казахстана. Он занимал пост главы государства с 1991 по 2019 годы. До этого Назарбаев был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана и президентом Казахской ССР.

Уйдя с президентской должности, Назарбаев сохранил значительное влияние в Казахстане, но после волны массовых протестов в январе прошлого года был лишен поста главы Совета безопасности и председателя правящей партии "Нур Отан". Кроме того, Назарбаева лишили титула елбасы - "лидера нации" - и звания почетного сенатора.

По итогам проведенного в Казахстане референдума о внесении поправок в Конституцию Нурсултан Назарбаев и члены его семьи лишились также целого ряда привилегий.

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