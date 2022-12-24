Экс-президент Гаук: От Путина следует ожидать худшего

В связи с одержимостью Путина "имперским безумием" от него следует ожидать худшего, предупредил Йоахим Гаук в интервью RND и призвал не ослаблять поддержку Украины.

Экс-президент Германии, немецкий правозащитник Йоахим Гаук (Joachim Gauck) считает, что от российского лидера Владимира Путина следует ожидать худшего, и призывает не ослаблять поддержку Украины. Интервью с Гауком группа изданий RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) разместила в субботу, 24 декабря, на своем сайте.

"Мы слишком ясно видим намерение Путина терроризировать все (украинское. - Ред.) население без разбора, позволить ему замерзнуть, лишить его прав, даже права на жизнь", - констатировал Гаук. "Также перед лицом имперского безумия, которым явно одержим этот человек, к сожалению, следует ожидать худшего", - добавил он, выразив уверенность, что по-прежнему необходима сильная поддержка Украины.

По словам экс-президента ФРГ, необходимо учитывать, что прекращение огня даст России возможность реорганизовать войска и обеспечить пополнение. Поэтому Украина может вести переговоры только с четкой перспективой мира - прежде всего, Киеву нужны гарантии того, что подобная пауза не будет осуществляться за его счет, уверен Гаук.

Йоахим Гаук: Успех ВС Украины - в интересах ФРГ

Политик выразил уверенность, что успех ВС Украины - "также в наших собственных интересах". Говоря о поставках оружия Киеву, экс-президент назвал различия между самоходными артиллерийскими установками (САУ), которые Украина получает от ФРГ, и основными боевыми танками "несколько искусственным". Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявлял, что "нет никакого объяснения", почему Украине не поставляются танки Leopard немецкого производства.

"Когда я разговариваю с военными экспертами, становится очевидно, что САУ - это мощное оружие, даже по сравнению с основными боевыми танками", - подчеркнул Гаук. В этой связи "несколько искусственно, что мы обозначаем одну систему оружия с большой дальностью и высоким потенциалом угрозы как возможную для поставок, в то время как отказываем в случае другой, чья боевая ценность принципиально не превосходит первую", считает экс-президент Германии.

"Поэтому нам придется продолжить разговор о том, как мы можем поддержать Украину в военном отношении. Успех украинских вооруженных сил - также в наших собственных интересах", - резюмировал Гаук.

Экс-президент ФРГ: АдГ - опаснее "рейхсбюргеров"

В интервью RND германский политик также затронул ситуацию с масштабной операцией германской полиции по задержанию так называемых "рейхсбюргеров", планировавших устроить в Германии путч.

По мнению правозащитника, опасность, исходящая от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ; нем. Alternative für Deutschland - AfD) - больше, чем от "рейхсбюргеров". "Потому что в составе AfD есть смесь врагов демократии и протестных избирателей, которые отвергают не демократию как таковую, а элементы либеральной современности", - добавил он. По словам Гаука, партия дрейфует все дальше и дальше вправо, и необходимо отвечать на это разоблачением ее "стратегий страха", которые ставят под угрозу демократию.

Говоря о "рейхсбюргерах", Гаук отметил: "Эти люди не угрожают самому государству, политический центр стабилен". При этом он, однако, призвал бороться с подобными силами с помощью всех средств, доступных в конституционном арсенале.

Операция полиции против "рейхсбюргеров"

Как сообщила 7 декабря Федеральная прокуратура Германии, была проведена масштабная операция против так называемых "рейхсбюргеров" - готовых к насилию участников праворадикального движения, которые не признают существование ФРГ. Не менее 25 человек задержаны по подозрению в принадлежности к правоэкстремистской среде. По данным ведомства, "рейхсбюргеры" планировали свержение конституционных органов власти в стране.

Согласно данным властей, к участию в операции были привлечены более 3000 сотрудников правоохранительных органов в 11 федеральных землях. Задержания проведены не только в Германии, но также в Австрии и Италии. Среди задержанных оказалась гражданка России. Еще 27 человек находятся под подозрением.

Кроме того, заговорщики намеревались привести к власти в качестве главы германского государства 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из дворянского рода Рейссов. Некоторые из них ранее служили в вооруженных силах Германии. В числе обвиняемых фигурирует экс-депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), судья Биргит Мальзак-Винкеман (Birgit Malsack-Winkemann), которую предполагалось назначить министром юстиции ФРГ.

Граждане "германского рейха"

Как сообщили в Федеральной прокуратуре, задержания "рейхсбюргеров" проведены на основании ордеров, выданных следственными судьями Федеральной судебной палаты. Почти все задержанные - граждане ФРГ.

"Рейхсбюргеры" не признают ФРГ и считают себя гражданами "германского рейха". Они изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующей империи. Движение возникло еще в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников.

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