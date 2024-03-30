Экс-президент ФРГ продстерег немцев от страха перед Путиным

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) предостерег от чрезмерного страха перед Россией, чтобы не помогать таким образом президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Гаук заявил изданиями медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в пятницу, 29 марта.

"Путин знает, что многие немцы пугаются быстрее, чем, например, поляки и французы. И он эксплуатирует эту тенденцию. Страх - помощник агрессора", - подчеркнул Гаук. "Будучи ограниченными страхом, вы больше не видите возможных решений", - предупредил экс-президент, выразив надежду, что канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) пересмотрит свой отказ передавать Украине крылатые ракеты TAURUS.

"Я не вижу вовлечения в войну из-за TAURUS, не видят этого и соответствующие эксперты по международному праву и военные эксперты", - сказал Гаук. Ранее экс-президент уже рассказывал, что обсуждал проблему TAURUS с военными экспертами и после этих разговоров пришел к выводу, что ФРГ должна передать Киеву это оружие. "Мы должны это сделать (помочь Украине. - Ред.), используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если " и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств", - подчеркивал Гаук.

Опасения канцлера по поводу передачи TAURUS

TAURUS - одна из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью до 500 километров. Считается, что она идеально подходит для разрушения бункеров и мостов.

Дискуссии о необходимости поставок Германией этих ракет Украине продолжаются много месяцев. Как писали СМИ, Шольц выступает против поставок по двум причинам: из-за возможности наносить этими крылатыми ракетами удары по целям, расположенным в глубине российской территории и из-за того, что Украине, по-видимому, пришлось бы предоставлять Украине геоданные для наведения на цели или немецких солдат для обслуживания ракет.

Позиция федерального канцлера подвергается жесткой критике, как со стороны оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС, так и со стороны партнеров социал-демократов в правящей коалиции - "зеленых" и Свободной демократической партии.

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