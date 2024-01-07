Экс-президент ФРГ Гаук выступает за поставки ракет Taurus

Нерешительность германского правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы для свободного мира, считает Йоахим Гаук.

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) подверг острой критике осторожную позицию правительства по вопросу поставок Украине ракет Taurus. "В условиях изнурительной позиционной войны и отвратительных авиаударов по украинскому гражданскому населению я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и задаюсь вопросом, достаточна ли наша поддержка", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 января.

Отвечая на вопрос о поставке немецких крылатых ракет Taurus, запрошенных Украиной, Гаук сказал: "Я не разбираюсь в военном деле, но я разговаривал с людьми, обладающими необходимыми военными знаниями. И после этих разговоров я больше не могу понять, почему мы колеблемся с поставкой этого оружия и других боеприпасов".

Гаук сказал, что не существует международного правового запрета на оказание помощи оружием жертве агрессии. "Вот почему нам разрешено это делать. И мы должны это сделать - используя все, что есть в нашем распоряжении. Без всяких "если " и "но". Потому что победа России поставит под угрозу в среднесрочной перспективе также безопасность других европейских государств".

Гаук подверг критике, в частности, федерального канцлера Олафа Шольца (OIaf Scholz). "Канцлер должен постоянно задаваться вопросом, не отстает ли он от своего сформулированного требования сделать все, чтобы Россия не пришла к победоносному миру, - сказал бывший федеральный президент. - Возникает недоумение, когда нерешительность правительства ведет не только к снижению шансов Украины, но и к усилению угрозы для свободного мира".

У федерального канцлера есть причины не поставлять Taurus

Taurus - одни из самых современных высокоточных ракет бундесвера с дальностью действия 500 километров. Считается, что они идеально подходят для разрушения бункеров и мостов.

Дискуссии о необходимости поставок Германией этих ракет Украине продолжаются много месяцев. Как писали СМИ, в частности Frankfurter Allgemeine Zeitung, правительство Шольца не решается поставить их по двум причинам: "из-за возможности наносить этими крылатыми ракетами удары по целям, расположенным в глубине российской территории и из-за того, что Украине, по-видимому, пришлось бы предоставлять геоданные или обслуживающий персонал". По мнению издания, "это две серьезные проблемы, от которых нельзя просто так отмахнуться. Возможность того, что Германию могут начать рассматривать как участника войны, является легитимной причиной отказаться от поставок определенной системы оружия".

Позиция федерального канцлера подвергается жесткой критике, как со стороны оппозиционного Христианско-демократического союза, так и со стороны партнеров социал-демократов в правящей коалиции - "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии. Тем не менее, представитель правительства заявил 3 января, что позиция Берлина остается неизменной.

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