Милош Земан: Сближение с Путиным - моя главная ошибка

Экс-президент Чехии Милош Земан назвал самой большой ошибкой в своей политической карьере то, что он неправильно понял Владимира Путина. В интервью чешскому телеканалу Nova в воскресенье, 5 ноября, Земан признался, что сожалеет о своем благосклонном отношении к Путину. По его словам, "только неразумный человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину".

Политик подчеркнул, что полномасштабное вторжение армии РФ на территорию соседней страны принесло ущерб не только Украине, но и самой России.

До войны в Украине Земан выступал за налаживание отношений с Москвой

Милош Земан занимал пост президента Чехии два срока подряд - с марта 2013-го по март 2023 года. До начала войны в Украине он выступал за сближение Чехии с Китаем и Россией, делая упор на экономическую выгоду от такого сотрудничества.

Однако после 24 февраля 2022 года Земан открыто осудил действия Москвы и призвал ввести против нее экономические санкции. В октябре 2022 года он потребовал от государств Европейского Союза прибегнуть к военному ответу, если Россия применит в Украине ядерное оружие.

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