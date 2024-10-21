Экс-президент Албании взят под стражу по делу о коррупции

По данным AFP, Илир Мета - ярый противник премьера Албании Эди Рамы - взят под стражу в Тиране по обвинению в коррупции и отмывании средств.

Бывший президент Албании Илир Мета - ярый противник премьер-министра Эди Рамы - взят под стражу в Тиране по обвинению в коррупции. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило агентство AFP со ссылкой на спецпрокуратуру.

По ее версии, Мета и его бывшая жена - Моника Кримади - подозреваются в нескольких уголовных преступлениях, включая "пассивный подкуп высокопоставленного чиновника, отмывание средств и ложное декларирование активов".

Самые ранние обвинения относятся к периоду работы чиновника на посту министра экономики в 2010-2011 годах.

На снимках, опубликованных ранее албанскими СМИ, видно, как полицейские выводят политика из машины и усаживают в фургон полицейского спецназа. До задержания Мета вернулся в Тирану после визита в Косово. Позднее, по данным AFP, он был заключен под стражу.

Сторонники Меты считают обвинения "политическими"

Супруга политика, член парламента от Партии свободы Меты, не была арестована, но должна будет регулярно отмечаться в судебной полиции.

Она считает обвинения в свой адрес и в отношении мужа политическими, в Партии свободы говорят о "преступном похищении".

Наказание по указанным статьям составляет до 12 лет заключения.

"Расследование продолжается в отношении других лиц, подозреваемых в причастности к этой незаконной преступной деятельности", - заявили в прокуратуре, добавив, что помощь по делу оказывают США, Австрия, Италия, Сан-Марино и Кипр.

Мета обвинил премьера в том, что тот возглавляет "клептократический режим"

В свое время Мета был союзником Рамы, но позднее обвинил его в том, что тот возглавляет "клептократический режим" и "сосредоточил в своих руках всю законодательную, административную и судебную власть".

Политик был избран депутатом в 1992 году, занимал посты премьер-министра, министров иностранных дел и экономики, спикера парламента. В апреле 2017 года был избран лидером Албании, занимал пост до 24 июля 2022 года. Президент в стране имеет преимущественно символические полномочия, его функции, по большей части, - репрезентативные.

Ранее, в октябре, Албания начала переговоры по существу о вступлении в ЕС.