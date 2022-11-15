Бывший менеджер "Аэрофлота" осужден за "госизмену"

Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей бывшего представителя "Аэрофлота" в Великобритании Дмитрия Федоткина. Суд признал его виновным в государственной измене. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщают деловая газета РБК и государственное агентство "Интерфакс" , ссылаясь на пресс-службу суда.

По версии следствия, Федоткин передал конфиденциальные сведения британской разведке. Материалы его дела засекречены. Пресс-служба уточняет, что приговор вынесли еще 25 августа, но в законную силу он не вступил: адвокаты осужденного подали апелляцию.

Дмитрий Федоткин на момент ареста работал в филиале "Аэрофлота" в Соединенном королевстве кантри-менеджером, указано на его странице в Facebook . В ноябре 2020 года Лефортовский суд Москвы отправил его в СИЗО. Федоткин, как передавала участница Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, не признавал вину.

Для российских властей статья о шпионаже стала одним из инструментов давления на самых разных людей, в том числе независимых журналистов и ученых. Она предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а слушания в суде зачастую проходят в закрытом режиме, чтобы не допустить "разглашения государственной тайны".

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