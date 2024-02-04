Экс-посол Украины в ФРГ: Шольц мог бы встретиться с Путиным

Олаф Шольц мог бы лично встретиться с Путиным и найти аргументы, чтобы заставить его прекратить войну в Украине, считает Андрей Мельник. По его словам, Путин - рационально мыслящй человек, с которым можно разговаривать.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вполне мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться убедить его прекратить войну против Украины, заявил в интервью немецкому телеканалу n-tv, обнародованном в субботу, 3 февраля, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник. На вопрос журналиста, не следует ли Шольцу провести такую встречу, Мельник, в настоящее время занимающий должность посла Украины в Бразилии, ответил: "А почему господин Шольц не должен встречаться с Путиным? Ведь для этого не обязательно приглашать его в Германию на пиво или самому лететь в Москву. Даже в холодную войну бывали встречи, например в Исландии, где за закрытыми дверьми разговаривали без обиняков. Нужно найти убедительные аргументы, понятные Путину, пусть даже и такие, которые, возможно, дико звучат".

"Я думаю, что Путин остается рационально мыслящим человеком. Возможно, есть пункты, которые, параллельно с усилением военного давления, наведут его на мысль, что будет лучше немедленно прекратить войну. Он по-любому способен выдать российскому обществу как победу даже наихудшее поражение", - продолжил экс-посол Украины в ФРГ.

Новые импульсы для дипломатии

По словам Андрея Мельника, для прекращения войны против Украины требуются новые серьезные импульсы в дипломатии. "Конечно, если Путину позвонить и поинтересоваться, не будет ли он столь любезен вывести наконец свои войска, то это не поможет. Нужна хитроумная стратегия, общий знаменатель, которые, естественно, должны быть тесно согласованы и с Украиной, поскольку нам не нужен новый беззубый компромисс наподобие Минских соглашений", - подчеркнул Мельник.

Он выразил мнение, что нужны не только новые угрозы, поставки оружия Украине и санкции, но и сильные геополитические сигналы. "Россия, вероятно, не исчезнет и после этой войны. Одной из тем может стать роль России по окончании войны - Путину это не может быть абсолютно безразлично. Для этого необходимо стратегическое видение. Креативность. Мужество. И, конечно, нужно разговаривать. Да, разговор может сотворить чудо. Возможно, это лишь мои мечты, но я считаю, что сейчас следовало бы вытащить и дипломатическую дубинку. Президент Зеленский выдвинул формулу мира, на основе которой можно выстроить такую инициативу. Ведь мы сейчас почти ежедневно читаем, что Путин через каких-то посредников посылает сигналы о готовности к переговорам, о том, что он якобы хочет прекратить войну", - пояснил Андрей Мельник.

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