Экспорт товаров из Германии в июне вновь сократился

Экспортной экономике ФРГ не удается восстановиться. Несмотря на небольшой промежуточный успех в апреле, эксперты не видят оснований для оптимизма на ближайшее будущее.

Экспорт товаров из Германии продолжает снижаться. В июне экспорт с учетом сезонных факторов сократился по сравнению с маем на 3,4 процента до 127,7 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 7 августа. Аналитики также прогнозировали снижение, но лишь на уровне полутора процентов. После небольшого промежуточного успеха в апреле экспорт из ФРГ сокращается уже второй месяц подряд.

В то же время импорт в Германию в месячном исчислении незначительно увеличился на 0,3 процента до 107,4 млрд евро. Этот показатель, однако, остается заметно ниже данных по экспорту. В результате профицит внешней торговли в ФРГ в июне составлял 20,4 млрд евро после 25,3 млрд евро в мае.

Данные по экспорту в США и Китай

Особенно сильно экспорт сократился на крупнейший для Германии рынок сбыта - в США. Экспорт в Соединенные Штаты в июне снизился на 7,7 процента до 12,9 млрд евро. В то же время данные по Китаю улучшились на 3,4 процента до 7,9 млрд евро. При этом Германия ввезла из Китая товаров на 12,3 млрд евро (минус 4,9 процента по сравнению с маем).

Экспорт из ФРГ в страны Евросоюза за отчетный период уменьшился на 3,4 процента до 69,7 млрд евро.

Немецкие экономисты связывают продолжающееся снижение экспорта из Германии со слабым мировым спросом и плохой конкурентоспособностью. Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura) констатировал, что бизнес-модель Германии нуждается в корректировке на широком фронте. Он призвал правительство ФРГ инвестировать в цифровую инфраструктуру, снижать уровень бюрократии и облегчить доступ к международному капиталу.