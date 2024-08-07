  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Экспорт товаров из Германии в июне вновь сократился

Сергей Ромашенко
7 августа 2024 г.

Экспортной экономике ФРГ не удается восстановиться. Несмотря на небольшой промежуточный успех в апреле, эксперты не видят оснований для оптимизма на ближайшее будущее.

https://p.dw.com/p/4jCri
Контейнеры с грузами в порту Гамбурга
Контейнеры с грузами в порту ГамбургаФото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Экспорт товаров из Германии продолжает снижаться. В июне экспорт с учетом сезонных факторов сократился по сравнению с маем на 3,4 процента до 127,7 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое ведомство в среду, 7 августа. Аналитики также прогнозировали снижение, но лишь на уровне полутора процентов. После небольшого промежуточного успеха в апреле экспорт из ФРГ сокращается уже второй месяц подряд.

В то же время импорт в Германию в месячном исчислении незначительно увеличился на 0,3 процента до 107,4 млрд евро. Этот показатель, однако, остается заметно ниже данных по экспорту. В результате профицит внешней торговли в ФРГ в июне составлял 20,4 млрд евро после 25,3 млрд евро в мае.

Данные по экспорту в США и Китай

Особенно сильно экспорт сократился на крупнейший для Германии рынок сбыта - в США. Экспорт в Соединенные Штаты в июне снизился на 7,7 процента до 12,9 млрд евро. В то же время данные по Китаю улучшились на 3,4 процента до 7,9 млрд евро. При этом Германия ввезла из Китая товаров на 12,3 млрд евро (минус 4,9 процента по сравнению с маем).

Экспорт из ФРГ в страны Евросоюза за отчетный период уменьшился на 3,4 процента до 69,7 млрд евро.

Немецкие экономисты связывают продолжающееся снижение экспорта из Германии со слабым мировым спросом и плохой конкурентоспособностью. Глава Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura) констатировал, что бизнес-модель Германии нуждается в корректировке на широком фронте. Он призвал правительство ФРГ инвестировать в цифровую инфраструктуру, снижать уровень бюрократии и облегчить доступ к международному капиталу.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Экономика Германии 2023: новые индустриальные проекты

Галерея DW о том, какие предприятия строят сейчас в разных регионах ФРГ производители чипов, электромобилей и аккумуляторных батарей к ним, лекарств, а также импортеры СПГ.
Экономика и бизнес26 июня 2023 г.12 фото
external

Что не так с экономикой Германии и почему бизнес планирует уходить (12.06.2023)

Что не так с экономикой Германии и почему бизнес планирует уходить (12.06.2023)

Условия для бизнеса в Германии становятся все хуже. Бюрократия, расходы на энергию и оплату труда - только в инфраструктуре и финансах Германия еще остается одним из лидеров. Немецкие компании подумывают вывести производство в другие страны. Как же разрешить проблему?
Экономика и бизнес12 июня 2023 г.02:57 мин.
Железнодорожный состав в Германии с автомобилями на экспорт

Экспорт ФРГ превысил 1,5 триллиона евро. О чем это говорит?

Экспорт ФРГ превысил 1,5 триллиона евро. О чем это говорит?

Внешнеторговая статистика Германии за 2023 год с ее плюсами и минусами наглядно показывает, в каком состоянии немецкая экономика, каковы ее перспективы и какую роль играет Россия.
Экономика и бизнес5 февраля 2024 г.
Показать еще