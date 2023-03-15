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Российский нефтяной танкер в порту ГамбургаФото: Peter Wüst/rtn - radio tele nord/picture alliance
ПолитикаРоссия

Экспорт из России в январе обвалился на треть

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Основной категорией российского экспорта остаются энергетические ресурсы. На них приходится 65 процентов стоимости товаров, вывезенных из страны.

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В январе нынешнего года российский экспорт сократился в годовом исчислении почти на треть - на 28,2 процента. Это следует из данных, которые опубликовала в среду, 15 марта, Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Согласно этим сведениям, за первый месяц текущего года Россия экспортировала товаров на 32,9 млрд долларов. Основной категорией остаются энергетические ресурсы - на них приходится 65 процентов стоимости вывезенных товаров. В сравнении с январем 2022 года энергетический экспорт из РФ сократился более чем на четверть.

На продовольствие пришлось 10 процентов объема экспорта, на драгоценные и полудрагоценные металлы, а также на черную металлургию - по 4 процента. Экспорт черных металлов, согласно данным ФТС, в январе также сократился почти вдвое (на 49,9 процента).

Импорт в РФ сократился незначительно

В то же время ввоз товаров в Россию сократился незначительно. В январе в страну было завезено товаров на 22,2 млрд долларов - на 4,8% меньше, чем в январе 2022-го. Самые крупные статьи импорта - оборудование для ядерной энергетики (19 процентов), продовольствие (14) и производственное оборудование (12 процентов).

ФТС не публикует данных об импорте товарных групп "оружие" и "летательные аппараты". Однако по разнице общей стоимости импорта и известных категорий можно сделать вывод, что в январе Россия ввезла оружие и части летательных аппаратов почти на 120 млн долларов. В 2022 году, несмотря на войну против Украины, импорт этих категорий превысил 3,3 млрд долларов, следует из статистики ФТС.

Сальдо торгового баланса России остается положительным. В январе страна продала товаров на 10,7 млрд долларов больше, чем закупила.

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