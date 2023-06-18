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Эксперты ждут сокращения производства в Западной Европе

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Как следует из исследования Horváth, международные корпорации, в том числе - промышленные компании, хотят переносить мощности и персонал в Северную Америку, Китай и Индию.

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Производство в Гейдельберге
Производство в Гейдельберге (фото из архива)Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Почти треть международных компаний (30 процентов) в ближайшие пять лет сократит число сотрудников или производственные мощности в Западной и Южной Европе. Они будут регионализированы и перенесены в Северную Америку, Китай и другие страны Азии, включая Индию. Это следует из исследования, проведенного консультантами по управлению из компании Horváth. Выдержки из отчета привело в воскресенье, 18 июня, агентство AFP.

В целом опрошенные компании ожидают дальнейшего подъема мировой экономики и наращивания персонала и мощностей, однако это пойдет на пользу не европейским предприятиям, а заводам в других регионах мира, отметило агентство.

По мнению экспертов, основными причинами этой тенденции являются сравнительно высокие затраты на сотрудников и нехватка рабочей силы в Европе. Кроме того, компании пытаются регионализировать производство из соображений экономии. Азия становится все более важным рынком сбыта, уверены специалисты.

Больше всего выиграет Индия; Индонезия и Вьетнам также становятся все более привлекательными

Восточная Европа будет продолжать пользоваться спросом в качестве места размещения мощностей из-за более дешевой стоимости рабочей силы в отличие от Центральной, Западной и Южной Европы, следует из отчета. Порядка 58 процентов опрошенных компаний хотят продолжать инвестировать туда.

Однако в основном фирмы планируют увеличивать мощности в Северной Америке (71 процент) и Азии. Больше всего выиграет Индия (79 процентов компаний хотят расширяться там в среднесрочной перспективе). Исходя из этой перспективы, Индонезия и Вьетнам также становятся все более привлекательными.

Растет роль Китая как важного рынка сбыта, поэтому 61 процент компаний хотят наращивать там деятельность.

Эксперт: ФРГ должна улучшить условия по сырью, кадрам и стоимости энергии

Директор исследования Horváth Ральф Саутер отметил, что для повышения привлекательности Германия и другие страны Центральной Европы должны улучшить условия, особенно применительно к доступности сырья, квалифицированной рабочей силы и стоимости энергии.

В опросе приняли участие более 430 членов советов директоров международных корпораций из 19 стран и 13 отраслей. Среди них - свыше 230 промышленных компаний. Годовой оборот большинства из них - более одного млрд евро.

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