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Эксперты: Украина сравнялась с Россией по числу танков

Илья Коваль
6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 июля.

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Танк с украинским флагом под Бахмутом
Танк с украинским флагом под БахмутомФото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 июля (время московское).

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Украина догнала Россию по количеству танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о западных поставках оружия Киеву, которые ведет Институт мировой экономики в Киле (IfW), и сведения о потерях сторон в войне, собираемые аналитическим проектом Oryx.

На момент вторжения у Украины было 987 танков, 550 из них ВСУ потеряли в боях, но зато украинским военным удалось захватить 545 боевых машин РФ, подсчитали в Oryx. При этом страны Запада поставили Киеву еще 471 танк, а 286 единиц боевой техники еще должны быть переданы ВСУ. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.

Россия же начала вторжение в соседнюю страну примерно с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.

Хроника событий 6 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 июля 14.00 - 23.59 >>>

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