Эксперты ООН призвали РФ прояснить судьбу Виктории Рощиной

"При подтверждении смерти Рощиной мы призываем к немедленному возвращению ее тела домой для независимого расследования обстоятельств смерти", - указали эксперты ООН.

Независимые эксперты ООН по правам человека добиваются немедленного подтверждения российской стороной сообщений о смерти Виктории Рощиной - украинской журналистки и правозащитницы, которая не выходила на связь с начала августа 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте ООН в среду, 23 октября.

Печальная новость о смерти журналистки "усугубляет огромные страдания, причиненные близким Виктории Рощиной в результате ее насильственного исчезновения и длительной неопределенности относительно ее судьбы и местонахождения в течение более одного года, что приравнивается к пыткам и жестокому обращению в соответствии с международными нормами в области прав человека", говорится в заявлении, сделанном от лица ряда независимых экспертов ООН.

Сообщения о смерти журналистки Рощиной в плену РФ

Украинская журналистка-фрилансер Виктория Рощина в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной РФ территории Украины.

17 апреля 2024 года семья Рощиной получила письмо от Минобороны РФ с указанием, что журналистку задерживают на территории России.

10 октября 2024 года отец девушки также получил письмо из министерства обороны России, в котором утверждалось, что Виктория умерла 19 сентября 2024 года в российском плену, однако не приводилось никаких подтверждающих документов или подробностей, касающихся обстоятельств ее смерти. На этом фоне независимые эксперты ООН призвали российское правительство немедленно подтвердить такую информацию.

"В случае подтверждения ее смерти мы призываем к немедленному возвращению ее тела домой, чтобы можно было провести независимое расследование причины и обстоятельств ее смерти", - приводятся слова экспертов на сайте ООН. При этом российские власти могут быть привлечены к ответственности за произвольное лишение жизни в государственной тюрьме, следует из пресс-релиза.

"Считается, что Рощина содержалась в следственном изоляторе в Таганроге без связи с внешним миром. Это место, по словам правозащитников, печально известно применением пыток.Вернувшиеся оттуда задержанные сообщали о пытках электрошоком, жестоких избиениях, сексуальном насилии и отказе в медицинской помощи", - отмечают в ООН.

Обещание передать тело семье

В письме отцу Рощиной от 10 октября говорилось также, что тело Рощиной передадут Украине "в рамках обмена телами задержанных лиц" 18 октября. Однако 20 октября представитель украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко сообщил изданию "Суспiльне", что "тело Виктории передано в рамках репатриации не было".

Представитель Координационного штаба также отметил, что затягивание передачи тела Рощиной может объясняться тем, что российская сторона пытается скрыть "следы вероятного преступления". Вместе с тем пока рано говорить о причине смерти журналистки, в частности о вероятных пытках, указал Яценко.

Журналистская работа Виктории Рощиной

С февраля 2022 года Виктория Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ Запорожской атомной электростанции. Кроме прочего, она сотрудничала с "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году Рощина получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

11 октября Европейская служба внешних дел (ЕСВС) призвала к немедленному проведению независимого расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки.