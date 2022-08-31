Эксперты МАГАТЭ готовятся проинспектировать Запорожскую АЭС

На 190-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 сентября (время московское).



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Из трех портов Украины, которые возобновили работу благодаря экспортной зерновой инициативе, морским путем экспортировано уже более 1,5 млн тонн продовольствия, сообщил в вечернем видеообращении президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинские аграрии, портовики, дипломаты, чиновники вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. "23 тысячи тонн украинской пшеницы по продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей - на грани голода", - добавил Зеленский. "Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был благодарен нашим людям", - подчеркнул он.

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Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся начать визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Они 31 августа прибыли в город Запорожье, расположенный примерно в 55 километрах от станции. Как ожидается, группа экспертов поведет ночь в Запорожье, а 1 сентября посетит ЗАЭС. Сотрудники МАГАТЭ пробудут там один день, заявил 31 августа "глава" оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий. В свою очередь специалисты агентства надеются на более длительный срок пребывания. "Если нам удастся установить постоянное присутствие или продолжительное присутствие, то сроки будут увеличены. Но этот первый этап займет несколько дней", - сказал журналистам глава миссии, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины предупредило, что россияне продолжают попытки помешать визиту инспекторов международного агентства. "В частности, не прекращаются провокационные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ. Сотрудники станции подвергаются сокрушительным репрессиям. Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны. Часть сотрудников, которые по разным причинам согласились на сотрудничество с оккупантами, и специально подготовленная "массовка" должны создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов. Сейчас с ними работают российские технологи для отработки сценария и создания необходимой для кремля "картинки", - сообщило ГУР.

Хроника событий 31 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 августа 00.00 - 13.59 >>>

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