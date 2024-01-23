Эксперты: ФРГ может снизить на 78% свою зависимость от газа

В условиях преобразования системы энергопоставок и энергоснабжения Германия все больше переходит на сжиженный газ. Однако это приводит к новым рискам.

В условиях преобразования системы энергопоставок и энергоснабжения Германии существует опасность, что страна может впасть в новые зависимости. Об этом заявил во вторник, 23 января, в Берлине представитель специализированного совета "Энергетическая независимость" Джонатан Барт (Jonathan Barth). В состав совета входят 8 экспертов, у каждого - свое направление энергобезопасности.

Германия преодолела зависимость от российского газа, одновременно вдвое увеличив поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара. Однако назвать эти поставки полностью надежными нельзя. Так, США заявили, что намерены пересмотреть объем поставок СПГ в Европу, транспортировка газа из Катара осложнена неспокойной ситуацией в Красном море.

По мнению Джонатана Барта, Германия может снизить свою зависимость от природного газа на 78 процентов. Значительную роль в этом должна сыграть установка новых систем отопления в домах и на предприятиях. Как указал эксперт, эти энергосберегающие системы позволят обеспечить теплоснабжение без использования газа.

Необходимы частные и государственные инвестиции

Однако для производства и установки таких систем, по мнению экспертов, необходимы частные инвестиции в размере 526 млрд евро до 2045 года. Кроме того, процесс смены старых отопительных систем не обойдется и без финансовой поддержки государства, которое должно до 2030 года дополнительно выделять на эти цели 3 млрд евро ежегодно.

В условиях поиска замены российскому газу переход на СПГ был абсолютно оправдан, подчеркивают эксперты. Однако будущее - не на ним, а за внедрением новых технологий и оборудования, позволяющих радикально сократить потребление газа.

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