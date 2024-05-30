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Эксперты: Более 400 млн детей живут в условиях войны

Жан Рофе
30 мая 2024 г.

"Война и бегство могут иметь опасные для жизни последствия для детей и подростков", - пишет организация "Детские деревни - SOS".

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Украинские дети идут в школу-бомбоубежище в Харькове
Украинские дети идут в школу-бомбоубежище в ХарьковеФото: DW

Более 400 млн детей во всем мире растут в условиях войны или вооруженного конфликта, сообщила международная благотворительная организация "Детские деревни - SOS" (SOS-Kinderdörfer). "Число войн в мире достигло нового максимума. Дети и подростки подвергаются множеству опасностей во время военных столкновений", - говорится в ее пресс-релизе, опубликованном в четверг, 30 мая, по случаю отмечаемого 1 июня Международного дня защиты детей.

По словам пресс-секретаря организации Бориса Брейера (Boris Breyer), война и бегство означают серьезную потерю контроля над ситуацией для всех пострадавших. "Но дети особенно уязвимы. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить их", - отметил он.

Массовые нарушения прав детей

В пресс-релизе приводятся данные ООН, согласно которым с 2005 по 2022 годы в ходе военных конфликтов было совершено не менее 315 тысяч массовых нарушений прав детей. "Война и бегство могут иметь опасные для жизни последствия для детей и подростков и повлиять на всю их жизнь", - пишет организация.

Отмечается, что дети погибают или получают серьезные ранения, теряют родителей или опекунов, теряют свои дома и вынуждены бежать. Из-за нехватки продовольствия они недоедают. Дети также не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и образованию. Кроме того, они подвергаются жестокому обращению, могут быть похищены или завербованы сторонами конфликта для участия в войне. Психологическое благополучие детей и подростков может быть серьезно подорвано в краткосрочной и долгосрочной перспективе из-за пережитого опыта и военных травм.

"Детские деревни - SOS" принимает многочисленные меры помощи детям и подросткам, находящимся в зонах конфликтов или вынужденным бежать.

 

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