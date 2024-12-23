Эксперт: YouTube в России де-факто заблокирован

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от нормы, речь идет о "самой настоящей блокировке", заявил директор ОЗИ Климарев.

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от нормы. К такому выводу пришел IT-эксперт и директор некоммерческой организации "Общество защиты интернета" (ОЗИ) Михаил Климарев, проанализировавший данные с помощью сервиса мониторинга Google.

"Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До "замедления" это было 40 пойнтов", - пишет Климарев в понедельник, 23 декабря, отмечая, что речь идет о полной блокировке видеохостинга.

Новая волна замедления YouTube в России

19 декабря на блоговой платформе Ixbt.com сообщили, что Роскомнадзор усилил замедление YouTube, а статистика Google "зафиксировала рекордное снижение трафика в России", в том числе через смартфоны. Как рассказали онлайн-изданию РБК два источника, ограничивать работу мобильной версии видеохостинга в РФ начали с середины декабря: "Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию".

В тот же день Роскомнадзор заявил, что "видит основания для принятия мер" против платформы YouTube, обвинив сервис в "многочисленных нарушениях российского законодательства" и "неуважении" к России и ее гражданам.