Эксперт: Сейчас помощь Киеву со стороны Запада парализована

Переговоры президентов США и Украины Байдена и Зеленского в Вашингтоне, а также ситуацию с оказанием помощи Западом Киеву в интервью DW прокомментировал эксперт в области обороны и безопасности Бруно Лете.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден встречаются во вторник, 12 декабря, в Вашингтоне. Тема переговоров, сообщила пресс-служба Белого дома, помощь США Украине. Какие препятствия сейчас есть на пути ее предоставления - не только со стороны Соединенных Штатов, но и от ЕС, - и чего можно ожидать от переговоров в Вашингтоне, в интервью DW объяснил эксперт американского аналитического центра "Германский фонд Маршалла" (GMF) Бруно Лете.

DW: Каких результатов можно ожидать от встречи Байдена и Зеленского?

Бруно Лете: Надежды ограниченные. Не стоит ожидать больших прорывов. Я думаю, что мы будем свидетелями скорее некоей пиар-акции, чем действительно значимой политической встречи.

Причины, побудившие Зеленского поехать в Вашингтон, заключаются в том, что в США существуют реальные трудности с оказанием помощи Украине. Мы знаем, что пакет американской помощи на сумму 60 миллиардов долларов в Конгрессе США блокируют республиканцы. А сам Конгресс 15 декабря уходит на каникулы. Так что времени в обрез. Поэтому я думаю, что президент Байден скажет примерно так: "Ну, вы же знаете, что США будут продолжать поддерживать Украину".

- Джо Байден принял решение оказать помощь Израилю без санкции Конгресса. Возможно ли это и в случае с Украиной?

Бруно Лете Фото: DW

- Динамика американской внутренней политики такова, что вопрос помощи Украине усиленно используется в предвыборной игре. Республиканцы обычно называют суммы, которые администрация Байдена тратит на Украину, в качестве своего предвыборного козыря. А, как показал недавний опрос Financial Time, почти 48% американцев считают, что Байден тратит слишком много денег на Украину.

Да, конечно, Джо Байден может издать указ для быстрого решения проблем. Всего несколько дней назад Госдепартамент одобрил еще один пакет военной помощи (Украине. - Ред.) на 175 миллионов долларов. Но дело в том, что деньги на исходе. Так что по сути этот пакет, который сейчас заблокирован в Конгрессе США, жизненно необходим для помощи Украине.

Я не говорю, что ситуация отчаянная, но считаю, что будет очень сложно провести голосование по этому пакету до 15 декабря. Сделка между республиканцами и демократами возможна, но, по моим оценкам, голосование, скорее всего, состоится уже в январе.

Однако проблема состоит в том, что Украине срочно нужна дополнительная поддержка. У нее на исходе все виды боеприпасов: артиллерийские снаряды, патроны для стрелкового оружия, ракеты. Так что задержка даже на один месяц будет иметь негативные последствия для Украины на поле боя, особенно сейчас, когда Россия прекрасно осведомлена о ситуации. Мы видим, что российская армия наращивает давление на линии фронта в Украине.

- Вы коснулись положения на фронте. Может быть, одна из причин ослабления западной помощи Украине в том, что украинская армия не смогла достичь успеха в ходе контрнаступления?

- Я согласен с тем, что на данный момент поддержка Украины со стороны Запада парализована. Я надеюсь, однако, что это дело времени. У Украины есть проблема. Соединенные Штаты - это один аспект. Но и здесь, в Европе, в Брюсселе, на этой неделе состоится критически важное заседание. Главы государств-членов Европейского Союза собираются на саммит, чтобы одобрить пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, который пока блокируется, в частности, Венгрией. Будапешт также критикует поддержку Украины со стороны ЕС. Так что мы видим, что Украина сталкивается с проблемой по обе стороны Атлантики.

Теперь о причинах. Происходящее не имеет никакого отношения к самой Украине. Украина ведет ожесточенную борьбу, отважно сражается. Причины - во внутренней политике в Соединенных Штатах, в предстоящих выборах, в попытках республиканцев дискредитировать Джо Байдена. То же самое происходит и в Европейском Союзе.

У Венгрии и других стран-членов ЕС у каждого своя повестка дня. У Евросоюза нет единства в том, что касается военной стратегии в отношении России. Есть страны-члены ЕС, которые считают, что России следует нанести сокрушительное военное поражение. Другие страны-члены ЕС говорят: "Нет. Возможно, в какой-то момент следует заключить с Россией мирное соглашение". Такие разногласия парализуют поддержку Украины со стороны Запада.

- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет подтолкнуть Украину к переговорам, даже если их условием будут территориальные уступки? Неужели США и некоторые критически настроенные европейские страны действительно смогут побудить Украину пойти на такую сделку с Россией?

- Орбан, очевидно, делает ставку на то, что пакет помощи США Украине не будет принят Конгрессом США, поэтому его усилия направлены на блокирование такой помощи и здесь, в Европе. У Виктора Орбана своя повестка дня, когда речь идет об Украине. И его повестка дня тесно переплетается с российскими интересами.

Мы должны быть очень обеспокоены этими событиями. Есть нажим со стороны консерваторов в Вашингтоне, но и здесь, в Европе, есть такие настроения. Только что в Нидерландах на парламентских выборах победила партия политика, критически настроенного по отношению к оказанию помощи Украине. В ближайшие год - два года в других европейских странах пройдут выборы. И везде в Европе усиливаются политические партии, которые критикуют поддержку, оказываемую Киеву.

Я думаю, важно, чтобы в ближайший год, пока нынешние руководители еще остаются на своих местах, мы постарались оказать Киеву как можно больше поддержки, чтобы Украина могла улучшить свои позиции на поле боя. Каждая война в истории заканчивалась мирным соглашением. И в войне России с Украиной не будет по-другому. Однако нам нужно убедиться, что позиция Украины на фронте достаточно хороша, достаточно сильна, чтобы заключить хорошую сделку, которая будет выгодна Украине, а не России. И единственный способ договориться о хорошей политической сделке для Украины - это убедиться, что у Украины есть оружие и боеприпасы, необходимые для укрепления ее позиций на полях сражений. В противном случае Украина окажется в невыгодном положении. Поэтому я думаю, что у нас осталось 12 месяцев для того, чтобы добиться решающего сдвига на поле боя.

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