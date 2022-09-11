Эксперт СДПГ призвал поставить Украине новое оружие

На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 сентября (время московское).

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Дергачевский городской совет опубликовал видео, на котором в приграничном поселке Токаревка Харьковской области устанавливают украинские флаги. "Токаревка - Украина", - говорит автор ролика.

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Украинская противовоздушная оборона сбила российскую ракету над Днепропетровской областью, сообщил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко. "У нас день продолжается хорошими новостями… Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету. Спасибо нашей ПВО!" - написал он в Telegram .

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Российские войска ударили по гражданским объектам в Вознесенске Николаевской области, рассказала в Telegram глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. "Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие. По состоянию на данный момент есть минимум двое раненых", - написала она.

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Михаэль Рот (фото из архива) Фото: Markus Schreiber/AFP/Getty Images

На фоне успехов украинского контрнаступления депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) призвал поддержать страну поставками нового вооружения. "На этом новом этапе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и удерживать их под контролем", - заявил он изданиям Funke Mediengruppe. "Страны Запада, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои усилия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - сказал Рот. По его словам, победа Украины в войне выглядит все реалистичнее. "Это было бы невозможно без поставок современного западного оружия, в частности из Германии", - подчеркнул политик.

Хроника событий 11 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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