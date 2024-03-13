Эксперт: "Демонстрация воли украинцев"

Сформированные из россиян украинские воинские подразделения в ночь на 12 марта пересекли украино-российскую границу и вошли на территорию Белгородской и Курской областей. Параллельно с этим украинскими силами была проведена атака беспилотников на ряд российских инфраструктурных объектов. О влиянии этих событий на ход войны, а также об их политическом аспекте в преддверии выборов президента РФ DW расспросила эксперта по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марину Мирон.

DW: Как вы оцениваете последний прорыв границы РФ проукраинскими военными группами, и что более важно - результаты на поле боя или психологический эффект?

Марина Мирон: Нам нужно понять выбор времени для этих вторжений и где они произошли. Насколько я понимаю, эти группы добровольцев действительно хотят бороться за свободную Россию. Но сравнивая их военные возможности с российскими вооруженными силами, я не думаю, что они могут быть успешными, учитывая, что территория России огромна.

Марина Мирон Фото: DW

В прошлом году на BBC вышла статья, в которой говорится, что эти группы поддерживаются Вооруженными силами Украины и работают вместе и в координации с ними. И я вижу в этом смысл, потому что это помогает отвлечь внимание российских войск, которые, возможно, собираются начать наступление на Харьков и Купянск, поэтому имеет смысл осуществить эти атаки в этом районе. В то же время россияне готовятся к прибытию диверсионных групп еще с 2014 года и даже ранее - первое упоминание об использовании таких групп можно встретить в стратегии национальной безопасности 2015 года - раздел 4, пункт 43, в котором конкретно упоминаются такие группы. Но с начала войны и с момента первого из этих вторжений Россия не усилила охрану своей границы.

Эти атаки осуществляются, скорее, для получения информационно-психологического эффекта, в координации с ударами беспилотников, чтобы потенциально повлиять на ситуацию перед выборами (президента РФ. - Ред.). Следовательно, их информационно-психологическое воздействие является большим, чем любое военное.

- А как тогда насчет эффективности ударов дронов? Разведка Великобритании в обзоре от 9 марта отмечает, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к, по крайней мере, временному, но все же сокращению их мощностей?

- Мы знаем, что дроны использовались и для атак на российские аэродромы. Я считаю это очень интересным асимметричным инструментом нанесения России ущерба без фактических больших инвестиций - ведь дроны дешевые, но ущерб, который они могут наносить, является большим. И это очень умелое использование беспилотников. В частности, мы должны понимать, что в России невозможно защитить каждый отдельный объект критической инфраструктуры. Такой объект даже может быть под защитой, но проблема в том, что достаточно легко настроить беспилотник так, чтобы он избегал российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), такие как "Сапфир", специально используемые для защиты объектов критической инфраструктуры.

Поэтому здесь постоянно идет "игра в догонялки", и это то, что делает эти дроны очень эффективными. Ведь никогда не знаешь, какие частоты будут использованы в следующий раз, их легко перепрограммировать.

Думаю, что успех здесь не просто в создании психологического эффекта: да, люди видят как они (дроны. - Ред.) врезаются в здания, боятся, это имеет психологический эффект. Но речь идет также и о реальных убытках - ведь жители приграничных регионов, и даже вплоть до Санкт-Петербурга, должны быть начеку, учитывать эти нападения. И конечно для Кремля это то, что подрывает моральный дух.

Я не думаю, что это сможет вызвать такие большие убытки, чтобы привести к развалу российской военной машины, но все же это демонстрация украинской воли.

- Есть мнение, что психологический эффект от рейдов на территорию России заставляет россиян задуматься о последствиях войны и для них самих. Другие эксперты предполагают, что Кремль сможет использовать ситуацию для консолидации власти, как это уже было перед президентскими выборами в 2000 году на фоне войны в Чечне...

- Думаю, нам надо быть очень осторожными в попытках анализировать российское население, ведь оно неоднородно. Жители городов очень отличаются от жителей отдаленных поселений, даже в том, что касается поддержки Путина. И те, кто его поддерживают, считают, что это приемлемый статус-кво. Они знают, чего ожидать, а альтернатива может быть опасной, особенно сейчас. Но атаки беспилотников могут спровоцировать определенный страх и обеспокоенность среди тех, кто находится в этих регионах, и они могут поставить под сомнение способность власти защитить их.

Если взять 2000 год, то вспоминаются террористические атаки, которые Путин использовал в своей кампании, а также его очень грубая лексика о том, чтобы "мочить в сортире" террористов. Поэтому думаю, что этот сценарий может быть разыгран и здесь(…) Думаю, Кремль сможет этим воспользоваться, чтобы сказать, что это, мол, то, о чем мы и говорили: они атакуют нас беспилотниками, именно поэтому мы и проводим "специальную военную операцию" (война против Украины - Ред.), и поэтому мы в Украине, ведь эти люди являются для нас угрозой…

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