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Фото: Jean-Francois Badias/AP Images/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Приговор экс-охраннику посольства: 13 лет за шпионаж для РФ

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Подданный Великобритании Дэвид Баллантайн Смит, работавший охранником в британском посольстве в Берлине, приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ.

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Уроженец Шотландии и подданный Великобритании Дэвид Баллантайн Смит, который с 15 июня 2016 года работал охранником в британском посольстве в Берлине с доступом к закрытой информации и собирал секретные материалы для последующей передачи российской стороне, приговорен к 13 годам и двум месяцам тюрьмы. Приговор вынес в пятницу, 17 февраля, Лондонский центральный уголовный суд Олд-Бейли.

Смит признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в соответствии с британским Законом о государственной тайне от 1911 и 1920 годов, однако утверждал, что не причинял вреда намеренно. Мужчина заявил, что находился в депрессии, злоупотреблял алкоголем и начал передавать секретную информацию, желая поставить в "неловкое положение" работодателей.

Суд, однако, счел, что материалы собирались с целью "нанести ущерб британским интересам", а информация направлялась "враждебной державе".

Расходы на обеспечение безопасности британского посольства в Берлине после преступлений Смита составили 820 тыс. фунтов стерлингов (920 729 евро). Мужчина может отбывать наказание в Великобритании или в ФРГ.

Письмо Борису Джонсону с грифом "секретно"

Среди собранных мужчиной материалов было письмо с грифом "секретно", отправленное 23 ноября 2020 года занимавшему пост премьера Великобритании Борису Джонсону от Лиз Трасс, на тот момент министра внешней торговли, и от находившегося в должности министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алока Шармы.

Полиция также обнаружила девять видеозаписей, которые зафиксировали "обширный обход посольства", предположительно, - с целью обозначить расположение комнат. Был также обнаружен ряд изображений, имеющих отношение к персоналу посольства и к его коммуникационному оборудованию. В ходе слушаний в суде было отмечено, что обвиняемый придерживался явных антибританских, пропутинских и пророссийских взглядов.

Шпиона раскрыли в ходе спецоперации

Действия Смита были раскрыты в ходе тайной операции после того, как было перехвачено письмо, которое он направил военному сотруднику посольства РФ с рядом документов из британского диппредставительства и фотографиями работавших там сотрудников. Мужчина был арестован полицией в ФРГ и в апреле 2022 года передан Великобритании.

Обвиняемый утверждал, что его действия были связаны с его недовольством работодателем. Кроме того, он якобы хотел выявить недостатки в системе безопасности посольства. Мужчина отрицал получение оплаты от российской стороны.

Испытывал проблемы с психическим здоровьем

Начиная с 2019 года, сотрудники посольства были обеспокоены психическим здоровьем Смита. В 2021 году - после сообщения коллеги, переживавшего, что Смит может совершить самоубийство, была организована встреча для решения проблемы.

Мужчина был женат на гражданке Украины, он рассказывал, что его супруге не нравилось жить в Германии, и она вернулась на родину. "Подсудимый много говорил об Украине и обсуждал поездки туда. Он выражал враждебные взгляды по отношению к правительству Германии", - отметила обвинитель.

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