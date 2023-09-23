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Экс-вагнеровца задержали при попытке бежать из Норвегии в РФ

Даниил Сотников
23 сентября 2023 г.

Мужчина считает, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой.

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Андрей Медведев
Экс-наемник ЧВК "Вагнер" Андрей МедведевФото: Haakon Mosvold Larsen/NTB/picture alliance

Экс-наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который в начале 2023 года покинул Россию и попросил убежища в Норвегии, был задержан во время попытки пересечь границу и попасть обратно в Россию, сообщает местное издание The Barents Observer в субботу, 23 сентября.

Медведева задержали в пятницу в Гренсе-Якобсэльве - заброшенном поселке на границе с Россией, откуда он в темноте пытался попасть на Кольский полуостров. Местная полиция подтвердила журналистам, что задержали мужчину, не сообщив его личных данных. Как пишет The Barents Observer, за несколько часов до попытки пересечь границу он поделился своими планами с журналистом издания.

"Он выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. Он пояснил, что верит, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасной альтернативой", - пишет The Barents Observer. Как подчеркивает издание, в июне и июле Медведев утверждал, что не планирует возвращаться в Россию. В мае Медведев в видеообращении заявлял о таких планах, однако затем удалил видео.

Побег Медведева в Норвегию

Андрей Медведев в январе 2023 года бежал в Норвегию и попросил там политического убежища. По заявлению правозащитного проекта "Гулагу.нет", россиянин, воевавший в Украине в составе ЧВК, перешел на норвежскую территорию по льду реки Паз. Он заявлял, что был свидетелем военных преступлений, в том числе внесудебных убийств одних вагнеровцев другими, и готов дать показания в международном суде.

Издание "Проект" в сентябре сообщило, что основатель "Гулагу.нет" Владимир Осечкин "не всегда честен" и приписывает себе эвакуации, которых не проводил. В том числе, утверждает "Проект", Медведева нелегально переправляли через границу в Норвегию другие люди. Издание не раскрывает их имен по соображениям безопасности, обстоятельства эвакуации журналистам подтвердила адвокат Каринна Москаленко.

В Осло у Медведева были проблемы с законом

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтверждал, что Медведев был наемником в его военной компании. В свою очередь бизнесмен обвинил боевика в жестоком обращении с пленными и предупредил Норвегию, что тот опасен.

25 февраля Медведев был арестован в Осло за драку и нападение на полицейских при задержании. Суд приговорил его к 14 дням ареста за нарушение общественного порядка и ношение пневматического оружия в общественном месте.

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