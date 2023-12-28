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Экс-мундепа Брюханову объявили в международный розыск

Евгений Жуков
28 декабря 2023 г.

В федеральный розыск Анастасию Брюханову объявили в России полгода назад. Теперь российские власти разыскивают бывшую кандидатку в депутаты Госдумы на международном уровне.

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Анастасию Брюханову объявили в розыск из-за ролика об убийствах мирных жителей в Буче
Анастасию Брюханову объявили в розыск из-за ролика об убийствах мирных жителей в БучеФото: Carol Guzy/Zuma Press/dpa/picture alliance

Бывшая муниципальная депутатка московского района Щукино и экс-кандидатка в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова, обвиняемая в распространении "фейков" о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении Анастасии Брюхановой было возбуждено в апреле 2023 года из-за видеоролика на YouTube, в котором она пересказывала расследование газеты The New York Times о причастности российских военных к убийствам мирных граждан в Буче под Киевом.

В июне Брюханову объявили в федеральный розыск, а через месяц суд в Москве заочно арестовал ее по делу о ложном сообщении о теракте.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Анастасия Брюханова уехала из России.

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