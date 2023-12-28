Экс-мундепа Брюханову объявили в международный розыск
Бывшая муниципальная депутатка московского района Щукино и экс-кандидатка в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова, обвиняемая в распространении "фейков" о российской армии, объявлена в международный розыск. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело в отношении Анастасии Брюхановой было возбуждено в апреле 2023 года из-за видеоролика на YouTube, в котором она пересказывала расследование газеты The New York Times о причастности российских военных к убийствам мирных граждан в Буче под Киевом.
В июне Брюханову объявили в федеральный розыск, а через месяц суд в Москве заочно арестовал ее по делу о ложном сообщении о теракте.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Анастасия Брюханова уехала из России.
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