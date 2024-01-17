Экс-министру Польши назначено принудительное кормление

После задержания в президентском дворце неделю назад Мариуш Каминьский начал голодовку в знак протеста против приговора, который он считает "актом политической мести".

Бывшему министру внутренних дел Польши Мариушу Каминьскому назначено принудительное кормление в тюрьме, сообщил президент этой страны Анджей Дуда. Суд принял такое решение в связи с ухудшением здоровья экс-главы МВД, который уже неделю держит голодовку, указал Дуда в среду, 17 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, эту информацию он получил от супруги Каминьского Барбары. Голодовка является способом протеста бывшего чиновника против вынесенного ему приговора о превышении полномочий. Дуда отметил, что считает Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика политзаключенными, а их преследование противозаконным, поскольку они были честными госслужащими и "беспощадно боролись с коррупцией". Он призвал генпрокурора Польши Адама Боднара освободить их.

Дело Каминьскго и Вонсика

Бывший министр внутренних дел Польши, экс-глава Центрального антикоррупционного бюро Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик - представители ныне оппозиционной польской партии "Право и справедливость" (ПиС) - 9 января были задержаны полицией в президентском дворце в Варшаве, где они укрывались от правоохранителей. Они были препровождены в тюрьму, поскольку в этот день официально начались сроки их наказания. После ареста Каминьский пообещал начать голодовку, так как расценивает приговор "как акт политической мести".

Дело Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика продолжается с 2007 года, когда разразился скандал вокруг антикоррупционного ведомства. Суд первой инстанции вынес обвинительный приговор, а в 2015 году, сразу после прихода ПиС к власти, президент Дуда помиловал обоих политиков.

В июне 2022 года помилование отменил Верховный суд Польши, и процесс по делу Каминьского и Вонсика был возобновлен. В конце декабря 2023 года окружной суд в Варшаве признал обоих виновными в превышении полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках разбирательства о взятках и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Кроме того Каминьскому и Вонсику запрещено в течение пяти лет занимать государственные посты. Анджей Дуда неоднократно заявлял, что его решение о помиловании продолжает действовать. После задержания экс-чиновников в Варшаве прошли многотысячные протесты.

В конце 2023 года в Польше произошла смена власти

Задержание оппозиционных политиков является одним из этапов конфликта между консервативным лагерем, который правил Польшей до конца прошлого года и новой левоцентристской коалицией, пришедшей к власти по результатам парламентских выборов 15 октября. Правительственное большинство сформировал проевропейский трехпартийный альянс бывших оппозиционных сил во главе с бывшим премьер-министром Польши и экс-главой Европейского совета Дональдом Туском. Консервативная партия "Право и справедливость", правившая страной с 2015 года, оказалась в оппозиции.

Правительство Туска приступило к работе в середине декабря, а ранее, в конце ноября, Анджей Дуда привел к присяге правительство меньшинства во главе с действующим премьером Матеушем Моравецким из проигравшей на выборах ПиС, к которой принадлежит и сам Дуда. Однако правительство Моравецкого не получило вотум доверия в Сейме. Оппозиция обвиняла Дуду в намерении затянуть процесс формирования нового кабмина на несколько недель.

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