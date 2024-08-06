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Правосудие и законРоссия

Экс-министр культуры Москвы оставлен под стражей

Екатерина Венкина
6 августа 2024 г.

Александр Кибовский, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, решением Мосгорсуда оставлен под стражей до 16 сентября, апелляция защиты отклонена.

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Бывший глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский (фото из архива)
Александр Кибовский (фото из архива)Фото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Московский городской суд оставил под арестом бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Апелляционная жалоба защиты во вторник, 6 августа, была отклонена.

"Постановление Замоскворецкого суда Москвы от 17 июля 2024 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кибовского сроком до 16 сентября 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении, которое цитирует агентство "Интерфакс".

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест.

По версии адвоката Юлии Потаповой, в материалах дела нет подтверждений того, что Кибовский причастен к преступлению, может скрыться или повлиять на свидетелей. Защита также сообщила об ухудшении здоровья престарелой матери Кибовского, которая "перестала ходить" после ареста сына, уточнила "Медиазона".

Обвинения в получении взяток и покушении на мошенничество

Ранее, 17 июля, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о задержании экс-чиновника. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Кибовскому были предъявлены обвинения в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей", - говорилось в пресс-релизе.

Кибовский занимал пост главы департамента культуры Москвы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого, с ноября 2010 по 2015 год, он возглавлял городской департамент культурного наследия. С 2008 по 2010 год руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. С 2006 по 2008 год был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования в правительстве РФ.

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