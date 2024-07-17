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Экс-министр культуры Москвы Александр Кибовский арестован

Александра Иванова
17 июля 2024 г.

Александру Кибовскому предъявлены обвинения в совершении 8 эпизодов получения взяток и одного эпизода покушения на мошенничество, сообщает СК РФ.

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Бывший глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
Бывший глава департамента культуры города Москвы Александр КибовскийФото: Petrov Sergey/Russian Look/IMAGO

Бывший глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский решением Замоскворецкого районного суда столицы был отправлен в СИЗО до 16 сентября. Об этом вечером в среду, 17 июля, сообщает онлайн-издание "Медиазона".

Ранее, днем 17 июля, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о задержании чиновника. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Кибовскому были предъявлены обвинения в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). 

"По данным следствия, за взятки Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей", - говорилось в пресс-релизе.

Государственная служба Александра Кибовского

Александр Кибовский занимал пост главы департамента культуры Москвы с марта 2015 по сентябрь 2023 года. До этого, с ноября 2010 по 2015 год, он возглавлял городской департамент культурного наследия. С 2008 по 2010 год Кибовский руководил Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура). С 2006 по 2008 год он был заместителем руководителя департамента массовых коммуникаций, культуры и образования в правительстве РФ.

Как напоминает онлайн-издание "РБК", Александр Кибовский - действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса, заслуженный деятель искусств России, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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