Генералу Ивану Попову добавили обвинение в подлоге

Бывшему командующему 58-й армией ВС России генерал-майору Ивану Попову предъявлено окончательное обвинение, к которому добавлено обвинение в служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК, до четырех лет лишения свободы), сообщили в четверг, 4 июля, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Адвокат Попова Сергей Буйновский подтвердил, что в деле появился "дополнительный признак". По мнению юриста, это сделано "из-за неуверенности следствия, что он может быть оправдан по обвинению в мошенничестве". Буйновский отметил, что состав ст. 159 УК (мошенничество), который первоначально вменили офицеру в вину, "полностью охватывает ст. 292 УК РФ, что говорит о несостоятельности всего обвинения и неуверенности следствия вообще в виновности Попова".

Защита полагает, что таким образом следствие подстраховалось, "чтобы хоть что-то осталось в деле". Сам Иван Попов вину не признает.

Сумма ущерба по делу снижена

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что сумма ущерба по делу снижена с более чем 130 млн до 105 млн рублей. При этом самому Попову вменяют в вину ущерб в размере чуть более одного миллиона рублей, уточнил собеседник агентства.

После начала войны России против Украины Попов был назначен командующим 58-й общевойсковой армией на Запорожском направлении. В июле 2023 года депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение генерала, в котором тот рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, "массовой гибели и увечьях" солдат и о последующем отстранении от должности. После этого Попова отправили в Сирию, писал Telegram-канал Mash.

17 мая генерал Попов был арестован на два месяца, хотя и защита, и следствие ходатайствовали о домашнем аресте. По ч.4 ст. 159 УК офицеру грозит до десяти лет лишения свободы. Суд дважды отказался выпустить его из СИЗО.

Версия следствия

По версии следствия, генерал Попов в 2023 году был причастен к хищению средств при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Соучастником Попова являлся генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе войны в Украине, считают следователи.

Адвокат Буйновский заявлял о наличии "более серьезного фигуранта" в этом деле, но не называл фамилию. В материалах дела был еще один фигурант - по фамилии Моисеев, но его имя, отчество и предполагаемая роль не уточнялись. Он был арестован в мае по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 10 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об аресте нового фигуранта, ему предъявлены те же обвинения, что и Попову.

Адвокаты говорили, что приостановить расследование можно в случае отправки офицера в зону боевых действий или на основании наличия государственной награды. Для этого нужно, чтобы непосредственный командир Попова обратился в военное следствие.