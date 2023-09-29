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Экс-командир ЧВК "Вагнер" Трошев набирает "добровольцев"

Александра Иванова
29 сентября 2023 г.

По поручению Владимира Путина Андрей Трошев создает из бывших "вагнеровцев" "добровольческие подразделения" для войны в Украине.

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Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев
Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей ТрошевФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Экс-командир ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев, которого некоторые наблюдатели считают преемником Евгения Пригожина в роли главы "вагнеровцев", сформирует "добровольческие подразделения" для участия в войне против Украины. Такое поручение дал ему в четверг, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече в присутствии замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

По словам Путина, Трошев сам более года воевал "в таком подразделении" и знает, "что это такое, как это делается". Указав, что Трошев поддерживает отношения "со своими боевыми товарищами", президент РФ напомнил о фонде "Защитники Отечества" и пообещал, что социальные гарантии будут одинаковыми "вне зависимости от статуса человека".

Трошев как возможный преемник Пригожина

Как напоминают русскоязычные СМИ, Андрей Трошев - полковник в отставке, бывший начальник штаба ЧВК "Вагнер" с позывным "Седой" - не поддержал мятеж основателя частной военной компании Евгения Пригожина 23-24 июня 2023 года.

После мятежа, 29 июня, Владимир Путин провел трехчасовую встречу с командирами ЧВК "Вагнера". Как следует из репортажа корреспондента газеты "Коммерсант" Андрея Колесникова, побеседовавшего об этом мероприятии с Владимиром Путиным, президент РФ предложил боевикам "несколько вариантов трудоустройства, и в том числе - под руководством их непосредственного командира с позывным Седой". В публикации Колесникова отмечается, что под началом этого командира "вагнеровцы" служили последние 16 месяцев.

Путин сообщил собеседнику, что "многие кивали", однако Евгений Пригожин, также присутствовавший на встрече, заявил тогда, что "ребята не согласны".

"Вагнеровцы" снова воюют под Бахмутом?

На встрече Путина с командирами ЧВК "Вагнер" речь шла также о подписании контрактов с Минобороны РФ. 29 сентября, спустя более месяца после крушения самолета Евгения Пригожина под Тверью и его предполагаемой гибели, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Андрей Трошин "уже работает в Минобороны". Со своей стороны Telegram-канал Shot рассказал, что экс-командир ЧВК "Вагнера" будет курировать связь между "добровольческими структурами" и Минобороны РФ.

В тот же день, 29 сентября, британская разведка подтвердила поступавшие и ранее сведения, что нескольких сотен боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", по одиночке и небольшими группами начали перебрасывать в Украину для ведения войны на стороне различных пророссийских формирований.

По некоторым данным, ветераны ЧВК "Вагнер" сосредоточены в районе Бахмута, отмечалось в сводке: "Их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них хорошо знакомы с этой линией фронта и местной тактикой ВСУ, поскольку прошлой зимой они воевали на том же участке".

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