 Эксклюзив DW: дочь Назарбаева купила в ФРГ дворец и другую недвижимость. DW Новости (11.02.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 11.02.2022

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Эксклюзив DW: дочь Назарбаева купила в ФРГ дворец и другую недвижимость. DW Новости (11.02.2022)

Динара Кулибаева - человек в Казахстане известный. Ведь она дочь экс-президента страны Нурсултана Назарбаева. Состояние Динары и ее мужа Тимура Кулибаева оценивают в миллиарды долларов. В ходе расследования DW выяснила, что эта семья, а также связанные с ней фирмы, владеют в ФРГ дорогой недвижимостью. По оценкам, в объекты, в числе которых есть и дворец, вложено более ста миллионов евро.

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