Экс-канцлера Австрии Курца обвинили в даче ложных показаний

По данным прокуратуры, в 2020 году Себастьян Курц солгал на допросе в парламентском комитете, отрицая свое вмешательство в процесс назначения главы госхолдинга ÖBAG.

Бывшему федеральному канцлеру Австрии Себастьяну Курцу предъявлено обвинение в даче ложных показаний. 36-летнему экс-политику вменяют в вину предоставление неверных сведений, связанное с процессом назначения главы австрийского государственного холдинга ÖBAG, заявила в пятницу, 18 августа, прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) в Вене.

По данным следствия, Курц солгал в ходе допроса в парламентском комитете в 2020 году, отвечая на вопрос о его возможной роли в назначении главой ÖBAG его доверенного лица Томаса Шмида. Австрийский канцлер отрицал свое возможное вмешательство в данный процесс, но подозрения следствия в его адрес были подтверждены весной 2021 года электронной перепиской Курца и Шмида.

Курц отрицает вину

Сам Курц отрицает свою вину. В сети микроблогов X (бывший Twitter) 18 августа он написал, что обвинения в его адрес неверны и выразил надежду, что они будут опровергнуты в суде. Канцлер Австрии Карл Нехаммер приветствовал решение прокуратуры выдвинуть обвинения. Тем самым появилась возможность выяснить правду, заявил он в хое встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Зальцбурге.

Судебный процесс начнется 18 октября в Венском земельном суде по уголовным делам. В случае признания вины Курца ему грозит до трех лет лишения свободы. Это первое обвинение в адрес бывшего канцлера Австрии. Против Курца в настоящее время ведутся ряд других расследований. В частности, Курца и его окружение подозревают в подкупе австрийской газеты Österreich с целью публикации там положительных статей о нем и его партии, а также во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением с 2016 по 2018 годы.

Самый молодой канцлер Австрии

Себастьян Курц впервые был избран канцлером Австрии в декабре 2017 года в возрасте 31 года, став самым молодым главой австрийского кабинета. В мае 2019 года его правительству на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт", был вынесен вотум недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако вновь занял его по итогам досрочных парламентских выборов. В октябре 2021 года в результате различных обвинений в коррупции он был вынужден вновь уйти в отставку, а в декабре того же года Курц объявил, что полностью уходит из политики.

Признав, что за десять лет, проведенных в политике, он, как и всякий человек, совершал ошибки, Курц заявил, что всегда старался сделать все, что только было в его силах. Однако в последнее время, признался экс-канцлер, энтузиазма в отношении политики у него поубавилось - во многом в связи с обвинениями и судебными разбирательствами против него. Курц пообещал опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

Смотрите также: