Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный в 2018 году на восемь лет по делу о получении взятки, вышел на свободу после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в пятницу, 21 июня.

"Никита Юрьевич Белых в соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы и положениями уголовно-исполнительного законодательства сегодня освобожден в связи с истечением срока наказания из СИЗО-1 города Кирова", - цитирует адвоката агентство "Интерфакс".

Сам Белых не стал общаться с журналистами, а распространил обращение, в котором объяснил, что в ближайшее время не намерен давать интервью. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", - написал Белых.

Уголовное дело Белых

Белых был задержан в июне 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы.

Когда Белых уже находился в колонии, в июле 2021 года на него завели еще одно дело - о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Октябрьский районный суд Кирова тогда назначил бывшему губернатору 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.