  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Экс-губернатор Кировской области Белых вышел на свободу

Даниил Сотников
21 июня 2024 г.

Бывший глава Кировской области Никита Белых, осужденный в 2018 году, отбыл свой срок по делу о получении взятки.

https://p.dw.com/p/4hLdd
Никита Белых в суде (фото из архива)
Никита Белых в суде (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Blinov

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный в 2018 году на восемь лет по делу о получении взятки, вышел на свободу после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов в пятницу, 21 июня.

"Никита Юрьевич Белых в соответствии с приговором Пресненского районного суда города Москвы и положениями уголовно-исполнительного законодательства сегодня освобожден в связи с истечением срока наказания из СИЗО-1 города Кирова", - цитирует адвоката агентство "Интерфакс".

Сам Белых не стал общаться с журналистами, а распространил обращение, в котором объяснил, что в ближайшее время не намерен давать интервью. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", - написал Белых.

Уголовное дело Белых

Белых был задержан в июне 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы.

Когда Белых уже находился в колонии, в июле 2021 года на него завели еще одно дело - о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Октябрьский районный суд Кирова тогда назначил бывшему губернатору 2,5 года лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов в поддержку Фургала встречают на площади Ленина Новый год

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов

За более чем полгода протестов хабаровские митинги стали площадкой для творческого самовыражения сотен горожан. Образцы протестного стрит-арта - в фотогалерее DW.
Политика4 февраля 2021 г.7 фото
external

Почему задержали губернатора Пензенской области (22.03.2021)

Почему задержали губернатора Пензенской области (22.03.2021)

Губернатора Пензенской области, члена "Единой России" Ивана Белозерцева обвинили в получении взятки - около 30 миллионов рублей. Показательная борьба с коррупцией - новая предвыборная тактика Кремля?
Политика22 марта 2021 г.03:43 мин.
external

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале (03.08.2020)

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале (03.08.2020)

Убийства, в которых обвинили хабаровского губернатора Сергея Фургала, произошли 15 лет назад. И в Хабаровске многие задаются вопросом: почему все это время Фургал занимался политической деятельностью, а уголовное дело появилось только сейчас.
Политика3 августа 2020 г.03:43 мин.
Показать еще