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Экс-глава управления связи Минобороны РФ арестован за взятку

Жан Рофе
28 октября 2024 г.

Дело против Александра Оглоблина возбудили за получение взятки в 10 млн рублей. Ранее генерал-майор дал показания против замглавы Генштаба.

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Здание Минобороны РФ в Москве (фото из архива)
Здание Минобороны РФ в Москве (фото из архива)Фото: AP Photo/picture alliance

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело против бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа, сообщил СКР в понедельник, 28 октября.

По версии следствия, в 2016-2021 годах Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода "Телта" более 10 млн рублей. За эти деньги генерал-майор обещал "общее покровительство" при исполнении "многомиллионного" гособоронзаказа на поставку устройств связи для министерства обороны России.

235-й гарнизонный военный суд Москвы отправил Оглоблина в следственный изолятор (СИЗО).

Дело о хищениях против Оглоблина

Это не первое уголовное дело против Александра Оглоблина. В феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии за мошенничество в особо крупном размере - суд признал Оглобина виновным в причастности к хищению 1,6 млрд рублей, выделенных на поставку различных систем связи для Минобороны РФ.

В августе 2024 года адвокат Оглоблина сообщил РИА "Новости", что генерала еще в марте выпустили из колонии за дачу показаний на экс-заместителя начальника Генштаба ВС России, руководителя Главного управления связи Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки. При этом ТАСС утверждал, что это решение отменил Второй кассационный суд.

Шамарина отправили в СИЗО в конце мая. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил от завода "Телта" 36 млн рублей за "увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам" и "общее покровительство".

 

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