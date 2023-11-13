Экс-главу томского штаба Навального отправили в СИЗО

Суд в Томске изменил меру пресечения для депутата гордумы Ксении Фадеевой с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Бывшую главу штаба Навального в Томске обвиняют в "экстремизме".

Уголовная коллегия Томского областного суда отправила в следственный изолятор экс-главу штаба Алексея Навального и депутата городской думы Томска Ксению Фадееву. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил в Telegram-канале ее бывший заместитель Андрей Фатеев .

По его словам, три недели назад Фадеевой изменили меру пресечения с запрета определенных действий на домашний арест. Суд утверждал, что депутат нарушила один из возложенных на нее запретов. Какой именно, не уточняется. Решение суда о переводе Фадеевой под домашний арест оспорил государственный обвинитель. Он посчитал, что наказание слишком мягкое и потребовал отправить Фадееву в СИЗО. Суд его требование удовлетворил.

Дело против Фадеевой

Ксению Фадееву обвиняют в организации деятельности "экстремистского сообщества" с использованием служебного положения и участии в "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Поводом для преследования стала ее работа в штабе Навального.

Фадееву задержали в декабре 2021 года. В августе 2023 года дело депутата поступило на рассмотрение в суд. Заседания проходят в закрытом режиме.

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